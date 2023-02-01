Bakan Kurum, “Ankaralılar için bir hayaldi o hayali gerçekleştiriyoruz''

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, doğa ve çevre merkezli bir anlayışla gerçekleştirilen ve Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, hayata geçen “Saraçoğlu’nu Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesi”de sona yaklaşıldığı müjdesini vererek, “Nisan ayında, Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile Türkiye Yüzyıl’ında, Ankara'mıza Saraçoğlu Mahallesini kazandırmış olacağız.” dedi.

“Ankara, Türkiye’nin kalbi, başkenti. Ankara’nın kalbi de Kızılay'ımız ve Saraçoğlu Mahallemiz”

Bakan Kurum, Saraçoğlu Mahallesindeki yenileme çalışmalarının Emlak Konut Genel Müdürü olduğu dönemde başlattıklarını hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi'nin ihyası adına bizlere bir talimat vermişti. Yaklaşık 126 bin metrekarelik alandaki Saraçoğlu Mahallesi'nin yenilenmesi, korunması, gelecek nesillere aktarılması adına bu projeyi başlatmıştık. Bakanlığımız, döneminde de kararlı bir şekilde süreci yürüttük ve Türkiye bağlamında baktığınızda Ankara, Türkiye’nin kalbi, başkenti. Ankara’nın kalbi de Kızılay'ımız ve Saraçoğlu Mahallemiz. “ dedi.

“Ticari ünitelerin olduğu, ofislerin olduğu, konutlarıyla, buradaki yaşam alanıyla ile birlikte Ankara'nın bir Cazibe merkezi olacak”

Gençlik yılları dönemindeki Kızılay Meydanı ve çevresindeki anılarından da bahseden Bakan Kurum, şunları söyledi:

“Az önce burada dolmuş şoförlerimizle sohbet ettik. Bizim hepimizin çocukluğu buralarda geçti. Eskiden buluşma mekânı olarak buradaki bir mağazanın önü verilirdi. Evden telefonla insanlar birbirlerini arardı ve Kızılay'daki şu mağazanın önünde şu saatte buluşalım denirdi ve burada tüm milletimizin birliğinin, beraberliğinin en yüksek seviyeye çıktığı mekânlardı. İlk toplu konut projesi olarak yapılmış 44 tane tescilli binanın olduğu, içinde tescilli ağaçların olduğu, buradaki iklimin, buradaki ekolojik koridorun, Ankara'nın diğer bölgelerine göre farklılık arz ettiği bir yaşamın olduğu projeyi tasarladık. Burada tüm tescilli eserleri koruduk. Bir tane ağacımıza zarar vermedik. Yeni ağaçlar ekledik. İçine 2 bin metrekarelik bir gölet tasarlandı. Projemiz bitme aşamasına geldi. İçinde ticari ünitelerin olduğu, ofislerin olduğu, konutlarıyla ve yaşam alanıyla ile birlikte Ankara'nın bir Cazibe merkezi olacak.”

“Nisan ayında, Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile Türkiye Yüzyıl’ında, Ankara'mıza Saraçoğlu Mahallesini kazandırmış olacağız”

Bakan Murat Kurum, “Artık içerisine girilemeyen, maalesef kenarından dahi geçilemeyen alanları bugün Ankara’nın en değerli alanı haline getirmiş olmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz.” diyerek, Saraçoğlu Mahallesi’ni mart ayı sonunda tamamlayıp nisan ayında vatandaşların hizmetine sunmuş olacaklarının müjdesini verdi.

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim için çok kıymetli, değerli bir proje. Uzun sürdü çünkü bir restorasyon projesiydi. Buradaki bütün eserleri aslına uygun bir şekilde restore etmek durumundaydık ve gerek kuralların gerek buradaki hocalarımızın, bilim insanlarımızın görüşleri, fikirleri, önerileri doğrultusunda bu yenileme çalışması yapıldı. İnşallah bu yıl içerisinde tüm Türkiye'ye kazandıracak bir proje olacak ve gençlerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız, gelecekler ve buradaki göletin etrafında yürüyüş yapacaklar. O tescilli ağaçların altında dinlenecekler. İşte o kafelerde, kıraathanelerde, gençlik merkezlerinde, kütüphanelerde vakit geçirecekler. Dolayısıyla yediden yetmişe tüm Ankaralıların buluşma mekânı olacak. İnşallah, nisan ayında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrifleri ile Türkiye Yüzyıl’ında, Ankara'mıza yakışır bu eserimizi kazandırmış olacağız.”

“Saraçoğlu Mahallesini korumak, gelecek nesillere daha güzel bir halde bırakmak adına bu projenin gerçekleşmesi çok çok önemliydi”

Saraçoğlu Mahallesiyle ilgili anılarından bahseden Bakan Kurum, şunları söyledi:

“Ben şuradaki dönercide yazın çalıştım. Yazları biz, okuldan arta kalan zamanlarda çalışmak isterdik. Böyle bir günde burada gezerken dükkân kapılarında garson, komi aranıyor diye camda bizimle çalışmak ister misiniz diye yazıyordu. Hayata adapte olmak, harçlık almak amacıyla biraz çalışmıştım. Bu mahalleyi biliyorum, burada güzel dönercilerimiz vardı. Odun ateşinde döner yaparlar, çocuklarla da gelip bu alanda vakit geçirirdik. O yüzden burası bizim çocukluğumuzun da, hatıralarımızın da olduğu bir yer. Burada tüm Ankaralıların hatıraları var. Burayı bu haliyle korumak, gelecek nesillere de daha güzel bir halde bırakmak adına bu projenin gerçekleşmesi çok çok önemliydi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da projenin bizzat başından itibaren arkasında durdular ve bizlere gerekli her türlü talimatı verdiler. Biz de milletvekillerimizle birlikte buranın en güzel olabilmesi, en yeşil, en doğal haliyle korunabilmesi adına bu çalışmayı hep birlikte yürüttük. Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz bünyesinde inşasını gerçekleştirdik ve bu hale getirdik. İnşallah bizim çocuklarımızın da burada hatıraları olacak.”

“Eleştirenler bu proje bittiğinde özeleştiri yapacaktır”

Saraçoğlu Mahallesi projesinin çok tartışıldığı ve eleştirilen bir proje olduğu sorusuna da cevap veren Bakan Kurum, şunları ifade etti:

“Sözde çevreciler diyoruz biz bunlara. Maalesef maskeli doğaseverler, ne zaman milletimizin, gençlerimizin, kadınlarımızın hayrına bir iş yapmak istesek, ne zaman bir çevre doğa koruma projesi yapmak istesek, o zaman karşımıza dikiliyorlar. Atatürk Havalimanı'nda millet bahçesi açacağız dedik, o zaman da aynı söylemler içerisindeydiler. Salda’da o yıkılmış çöküntü halini tertemiz haliyle koruyacağız ve gelecek nesillere aktaracağız dedik, yine karşımızdalardı. İşte Saraçoğlu Mahallesi'ni de aslında uygun bir şekilde burayı koruyacağız, tescilli yapılarımızı aslına uygun bir şekilde restorasyonunu yapacağız, orada ağaçlarımızın hepsini koruyacağız. Yeni ağaçlarımızı buraya ekleyeceğiz dediğimiz zaman yine karşımızda duruyorlardı. Ama herhalde bu proje bitip geldiğinde, buraları gezdikleri ve oturdukları zaman hem şaşıracaklar, hem de söyledikleriyle ilgili herhalde bir özeleştiri yapacaklardır diye düşünüyoruz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimiz, vatandaşımız, şehirlerimiz için nerede en iyisi varsa, en güzeli varsa hep onun hayalini kurduk ve o hayalleri gerçekleştirdik. Burası da Ankaralılar için bir hayaldi ve bu hayali hep birlikte gerçekleştiriyoruz. İnşallah burada 7’den 70’e tüm Ankaralılar burada buluşacaklar ve Ankara'nın yeni cazibe merkezi olacak. Ve gençleriyle, kadınlarıyla, yaşlısıyla burada hoşça vakit geçirecekler.”

Saraçoğlu’nda Neler Olacak?

Türkiye’nin ilk toplu konut projesi Saraçoğlu Mahallesi’nde tamamen doğa ve çevre merkezli bir yaklaşımla gerçekleştirilen Saraçoğlu Mahallesi’ni Canlandırma projesiyle Başkent’in en kapsamlı restorasyon çalışması gerçekleştiriliyor. Saraçoğlu’nun tarihi dokusu restore edilerek koruma altına alınırken, Ankara’nın yeni çekim merkezi olacak bir alan yapılıyor. Her aşamasında Kültür Varlıkları Kurulu’nun onayının alındığı proje 125 bin metrekarelik bir alanda hayata geçiriliyor. 44 bin metrekarelik bölümü ise yeşil alan olacak. Restorasyon kapsamında bölgede bulunan 210 adet anıt ağacın hepsi korundu. Ve buna ek olarak 3 bini aşkın yeni ağaç dikiliyor. Eski dere yatağı canlandırılarak, bir biyolojik gölet yapılıyor ve bu gölet çevresinde rekreasyon, kültür-sanat etkinlik alanlarıyla şehrin merkezinde 7/24 canlı aktif bir yaşam alanı inşa ediliyor. Açık AVM konseptiyle restoranlar, cafeler, mağazalar bu bölgede bulunacak. Yine bir gençlik merkezi ve kütüphane yapılacak.

Proje kapsamında; 119 konut, 172 ofis, 112 dükkan, 159 odalı bir otel restore edildi. Konutlar “geleneksel Türk evi”nin modern bir yorumu olarak tasarlandı. Proje kapsamında tüm altyapılar da yenileniyor. Yollar tek şeritli düzenlenip yaya kullanımı güçlendiriliyor. Proje tamamlandığında Ankara’nın yeni yaşam alanı olacak.