Bakan Kurum: Amanos'un eteklerine inşa edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Antakya AFAD‘da Proje Alanları Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Kurum'un açlıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Depremin ilk anından itibaren 85 milyon tek yürek oldu. Hep birlikte bu zor günleri atlatacağız.

Tüm Türkiye'de hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 1 milyon 520 bin bina incelendi. 582 bin bağımsız bölüm ve 202 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespitini yaptık.

Her ilimizde olduğu gibi Hatay'ımızda da öncelikle rezerv alanlarda Amanos Dağı eteklerine binalar inşa edeceğiz. Defne, Kırıkhan ve Samandağ'da binalar tekrar incelenecek. Demografik yapı ve tarihi alanlar gözetilecek. En doğru yerleşim alanları için çalışıyoruz.