Bakan Kurum:" Adıyaman'ın yeni yüzyılı yükseliyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Birliğimizin teminatı milletin lideri Cumhurbaşkanımızla birlikteyiz. Asrın felaketinin acısını sadece 11 ilimiz değil 85 milyon vatandaşımız hep birlikte yaşadık. Fakat istisnasız hepimiz her gecenin bir sabahı, her karanlığın bir aydınlığı olduğuna tüm yüreğimizle inandık. Adıyaman'ın yeni yüzyılı yükseliyor. Baştan başa tüm Anadolumuz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye yükseliyor.

Bir daha aynı hüznü, aynı acıları, aynı kederi yaşamamak için devletimizle, milletimizle 81 ilimizin tamamında bir dönüşüm seferberliği içindeyiz. Tüm deprem bölgesinde yeni yuvalarımız için 15'inci gününde ilk sözleşmeleri imzaladık. 46. Günde Kahramanmaraş'ta 47. günde Hatay'da temelleri attık. Sayısı 53 bin 830'a ulaşan yuvalarımızın harcını 50. günde Adıyamanlı kardeşlerimizle karıyoruz.

Adıyaman şahit olsun, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm ekibimizle tüm Adıyamanlı kardeşlerimizle gece gündüz demeden çalışacağız, üreteceğiz ve depremden etkilenen tüm ailelerimiz sıcak yuvalarına kavuşana kadar buralarda olacağız. Ellerimiz ellerinizden ayrılmayacak. Fırat dertli akmayacak. Gölbaşı'nın yüzünü yeniden güldüreceğiz. Ulucami'nin göz yaşını dindireceğiz. 365 gün sonra sizlere yeni yuvalarınızı yine Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte teslim edeceğiz.



Çeyrek asırlık inşa ve ihya birikimimizle en saygın bilim insanlarımızla mimarlarımızla mühendislerimizle, Adıyaman'dan Edirne'ye Kars'tan İstanbul'a kadar cennet vatanı afetlere karşı güçlü hale getirmek için azimli ve kararlıyız.

Bizim tüm yuvalarımızı kendi ürettiğimiz yerli kaynaklarla, milli finansman modeliyle ayağa kaldıran bir liderimiz var. Dev eserlerin teminatı Cumhurbaşkanımız olmuşsa Adıyaman'ın yeniden inşasının da imarın da ihyasının da teminatı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Sıcacık yuvalarınıza girene kadar bizlere uyumak yoktur. Adıyaman yeniden umutla, türkülerle dolana kadar bize rahatlık yoktur. 11 ilimiz, ilçelerimiz, köylerimiz baştan aşağı Anadolu hilali gibi yükselene kadar bizlere durmak yoktur.