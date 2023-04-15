Bakan Kurum: "Adımlarımızı kararlı bir şekilde atacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Ak Parti İstanbul 1. bölge 1. sıra Milletvekili adayı Murat Kurum, seçim bölgesi olan Pendik'te ziyaretlerde bulundu. AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Bakan Kurum, ardından Fevzi Çakmak Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Kurum, esnafın taleplerini dinleyerek tatlı dağıttı ve çocuklara oyuncak hediye etti.

Kurum, ziyaret sonrasında Pendik 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılarak vatandaşlara hitap etti. Bakan Kurum konuşmasında, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’ni ziyaret ettiklerini belirterek, 17 Nisan Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanının teşrifleriyle hem İstanbul’a hem de tüm Türkiye’ye kazandıracaklarını ifade etti.

“Afet olduğunda tatil beldelerinde değil, milletinin dizinin dibinde olursan, seçimlerde gelip meydanlarda söz verip, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğim deyip bin 500 günde bin 500 konut dönüştüremezsen işte o seçimi alamazsın”

Bakan Kurum, deprem bölgesinde ve İstanbul’da yapılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade ederek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun afet dönemlerinde tatil beldelerinde olduğuna dikkat çekti. Bakan Kurum, “Yarın Şanlıurfa’da 100 bininci afet konutunun inşallah başlangıcını yapmış olacağız. Depremden tam 68 gün sonra 100 bin konutun temelini atan bir Türkiye var. İşte bize diyorlar ki ‘siz 14 seçimdir nasıl kazanıyorsunuz?’ Çok kolay. Milletinle bir olursan, milletinle aynı yolda yürürsen, el ele, gönül gönüle gidersen, tevazu içerisinde hareket edersen, afet olduğunda tatil beldelerinde değil, milletinin dizinin dibinde olursan, seçimlerde gelip meydanlarda söz verip, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğim deyip bin 500 günde bin 500 konut dönüştüremezsen işte o seçimi alamazsın.” dedi.

“Sokak sokak, mahalle mahalle İzmir’in dönüşümünü yaptık. Belediye kendilerinde değil miydi? Yapsalardı, elinden tutan mı vardı”

Bakan Kurum, muhalefetin boş vaatler vererek seçim kampanyası yürüttüğünü belirttiği konuşmasında, “İşte burada bir tarafta değerli kardeşlerim yıllardır, 21 yıldır milleti için, aziz milleti için çalışan, üretenler var. 695 bin konutun dönüşümünü yapan bir lider var. Diğer tarafta maalesef hep bahanelerin arkasına sığınmak ve hep iftiralar, polemikler içerisinde yer alan bir millet ittifakı var, Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta milleti için 21 yılda 1 milyon 200 bin yuva yapan, yuva kuran ve 3.3 milyon konutun dönüşümünü yapan bir dünya markası var, dünya lideri var, Recep Tayyip Erdoğan var. Diğer tarafta milletimize bugün bol keseden atıp nasıl olsa sırtında küfesi yok Kılıçdaroğlu var. Hiçbir sözünü tutmamış, bedava konut dağıtacakmış. Niye dağıtmıyorsun? Elinden tutan mı var. İzmir’de deprem oldu, değerli kardeşlerim kendisi İzmir milletvekili. Ve biz gittik güzel İzmir’imizde konutlarımızı söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Sokak sokak, mahalle mahalle İzmir’in dönüşümünü yaptık. Belediye kendilerinde değil miydi? Yapsalardı, elinden tutan mı vardı?” ifadelerine yer verdi.

“Tam bağımsız Türkiye dedik, güçlü Türkiye dedik, büyük, güçlü Türkiye yolunda işte bu mücadeleyi veriyoruz”

“İşte Ankara, İşte İstanbul. Bu kadar belediyeniz var.” diyen Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

“Deseydiniz ki arkadaş, 11 ilde 14 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir afet yaşadık, asrın afetini yaşadık. Belediyelerinize talimat verin. Gidin deyin ki bedava konut yapın, dağıtın. Yapamazlar. Yapamayacakları işleri işte milletimizin duygularıyla oynayarak, hakikaten anlamak da mümkün değil. Onların duyguları üzerinden o duyguları istismar ederek, kandırarak, vatandaşımızı yanlış yönlendirerek maalesef süreç yönetiyorlar, siyaset yapıyorlar. Ama biz hep 21 yıldır Cumhurbaşkanımızın eser siyasetinden yana olduk. Biz değil, hep eserlerimiz konuşsun. Eserlerimizi yaptık ve hiçbir zaman sözümüzü yükseltmedik. Hep samimiyetle, gayretle çalıştık. Tevazu içerisinde hareket ettik. Yunus Emre’nin diliyle konuştuk. Hacı Bektaş’ın gönlüyle vatandaşımızın yanına gittik. Fatih’in cesaretiyle de işte yapılması gereken o köprüleri, hastaneleri yaptık. Tam bağımsız Türkiye dedik, güçlü Türkiye dedik, Büyük, güçlü Türkiye yolunda işte bu mücadeleyi veriyoruz. Allah’ın izniyle de vermeye devam edeceğiz.”

“Bizi arayan, ‘bizi susturamayacaksınız, yıldıramayacaksınız’ diyen büyük ve güçlü Türkiye’nin mimarı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında bulur, dizinin dibinde bulur”

Bakan Kurum, hiçbir zaman iftiraların, polemiklerin içerisinde olmadıklarını ifade ederek, “Bizi ararsanız nerede bulursunuz biliyor musunuz? Pendik’in sokaklarında bulursunuz. Pendik’teki kentsel dönüşüm şantiyesinde bulursunuz. Kağıthane’de kayan binanın yanında bulursunuz. Bizi ararsanız Kartal’da bina çökmüştür. O binanın enkazının demirinde yine bizi bulursunuz. Bizi ararsanız İstanbul’da 1,5 milyon konutun dönümünün içerisinde bulursunuz. Bizi ararsanız vatandaşımız için sosyal konut üreten şantiyede baretlerimizi takmış, çizmelerimizi giymiş vatandaşlarımızın dizinin dibinde bulursunuz. Bizi arayan Adıyaman’ın yollarında bulur. Bizi arayan Hatay’ın yollarında bulur. Bizi arayan Kahramanmaraş’ın yollarında bulur. Bizi arayan, ‘bizi susturamayacaksınız, yıldıramayacaksınız’ diyen büyük ve güçlü Türkiye’nin mimarı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında bulur, dizinin dibinde bulur.” ifadelerini kullandı.

“Biz de bir kardeşiniz olarak İstanbul’da birinci bölgede sizlerin temsilcisi olacağız”

Bakan Kurum, 15 Mayıs’ta deprem bölgesinde kendilerini bekleyenlerin olduğunu vurgulayarak, “Kardeşlerimiz için, ülkemiz için, ülkemizin gençleri için, hepimizin İstanbul’u için, herkesin İstanbul’u için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu aziz millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz de bir kardeşiniz olarak İstanbul’da birinci bölgede sizlerin temsilcisi olacağız. Pendik’imizi en güzel şekilde temsil etmek için buradaki bütün kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için belediye başkanımızla, ilçe başkanımızla, milletvekillerimizle birlikte mücadelemize 14 Mayıs akşamı kaldığı yerden devam edeceğiz. İnşallah biz buna inanıyoruz.” dedi.

“Adımlarımızı kararlı bir şekilde atacağız ve bizi bekleyenleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız”

Pendik’teki kardeşlerimizden de bir söz istiyorum diyen Bakan Kurum, “Öncelikle milletimiz için, devletimiz için bu hizmetleri yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Ve sizlerden de bir söz istiyoruz. 14 Mayıs’ta inşallah Cumhur ittifakımıza, Cumhurbaşkanımıza Pendik’ten en yüksek desteği verecek miyiz? Yeni yüzyılın başlangıcını 14 Mayıs’ta yeniden yapacak mıyız? Allah razı olsun. Biz Pendik’e inanıyoruz, İstanbullu kardeşlerimize inanıyoruz. Ve hep birlikte inşallah bu mücadeleye kaldığı yerden devam edeceğiz. Adımlarımızı kararlı bir şekilde atacağız. Ve bizi bekleyenleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız diyorum. Seçim koordinasyon merkezimizin Pendik’imize, tüm kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” diyerek sözlerine son verdi.