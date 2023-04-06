Bakan Kurum açıkladı: Yeniden imar barışı çıkar mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniden imar barışı çıkar mı sorusuna imar barışıyla ilgili şuan bir durum söz konusu değil diyen Bakan Kurum, " İmar barışının çıkmasının sebebi binaların sağlam olduğunu kanıtlamak üzerine çıkarılan bir düzenleme değil." dedi.

"İmar barışına dahil olmak binanın sağlam olduğu anlamına gelmez"

Bakan Kurum, "Kanun içeriğine baktığımızda burada oturan vatandaşlarımızın elektriğinin, suyunun bağlayamaması ve hala burada oturuyor olması. Yeniden binalar yapılana kadar o binanın kayıt altına alınması. İmar barışına dahil olmak binanın sağlam olduğu anlamına gelmez. Biz bunu vatandaşımıza söyledik. O bina kentsel dönüşüm projesine girene kadar ayakta durabilir ama girdiği zaman o haklara sahip değil. Kaçak katı, kısmı varsa yeni yönetmelikle yapılan projeye dahil olmayacak." açıklamasında bulundu.