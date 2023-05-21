Bakan Kurum: "Yarısı Bizden" kampanyasına 178 bin bina başvuru yaptı

Bakan Kurum, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) üyeleri ile Üsküdar Belediyesinde düzenlenen kahvaltı organizasyonunda buluştu. Yoğun bir kalabalıkla bir araya gelen Bakan Kurum, hükümet olarak memurlar için devreye aldıkları destekleyici politikalardan söz ederek, “Yanınızda durmaya devam edeceğiz.” mesajı verdi.

Muhalefete yönelik eleştirilerini de sıralayan Bakan Kurum, BEM-BİR-SEN üyelerinden, 14 Mayıs’ta olduğu gibi 28 Mayıs’ta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek sözü istedi.

“6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş’ta, Hatay’da, Adıyaman’da, 11 ilimizde yine Memur-Sen’li, BEM-BİR-SEN’li kardeşlerimiz olarak sizler vardınız”

Yoğun bir ilginin neticesinde, yüzlerce üyenin katılımıyla gerçekleşen kahvaltı organizasyonunda Türkiye’nin en büyük memur hareketi olan Memur-Sen’e bağlı BEM-BİR-SEN’in mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Kurum, “Türk şehirlerini inşa etmek için belediyelerde, il özel idarelerinde, afetlerde, yangınlarda ve depremlerde milletimize hizmet götürmek için beraber ter döktüğümüz kardeşlerimizle birlikte olmaktan çok mutluyum.

Sizler sayın başkanımın da ifade ettiği iyi günde kötü günde daima milletimizin yanında oldunuz. 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş’ta, Hatay’da, Adıyaman’da, 11 ilimizde yine Memur-Sen’li, BEM-BİR-SEN’li kardeşlerimiz olarak sizler vardınız. Sizler 1994 yılından beri bizi, Sayın Cumhurbaşkanımızı hiç yalnız bırakmadınız. Hep bizlerle birlikte yol yürüdünüz. Bizlere omuz, destek verdiniz. Cenab-ı Hak eksikliğinizi göstermesin. Biz de hükümet olarak her zaman sizlerin hakkını, hukukunu gözettik.” şeklinde konuştu.

İstanbul’un 39 ilçesindeki 963 mahallede dönüşüm için gece-gündüz çalıştıklarını da sözlerine ekleyen Bakan Kurum, “Yarısı Bizden kampanyasına, şu ana kadar 774 bin bağımsız bölümü içeren 178 bin bina başvuru yaptı.” dedi.

“Tüm meslek dallarına, burada çalışan tüm kardeşlerime hakkaniyet ölçüsünde iyileştirmeler yapıldı, bundan sonra da yapılacaktır”

Hükümet olarak memurlar için devreye aldıkları hizmetlerden bahseden Bakan Kurum, şunları ifade etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını açıkladı. Bizler, bugüne kadar ne söylediysek hep sözümüzü tuttuk. Memurlarımız için TOKİ eliyle uygun fiyata konutlar üretilecek ve şehirlerin kira marjına göre de kira yardımı yapılacak dedik. Bir mühendis kardeşiniz olarak söylüyorum, kamu mühendislerinin özlük hakları ve maaş iyileştirmelerine ilişkin de talepleri var.

Biz aynı anlayışla bu süreci yakından takip ediyoruz. Tabi ki tüm meslek dallarına, burada çalışan tüm kardeşlerime hakkaniyet ölçüsünde iyileştirmeler yapıldı, bundan sonra da yapılacaktır. Yerel yönetimlerimizde ter döken itfaiyeci kardeşlerimizin yıpranma payıyla alakalı olarak da fiili hizmet süreleriyle ilgili talepler mevcut. Zabıta kardeşlerimizin de talepleri aynı.

Biz şehirlerimiz için emek veren, alın teri döken tüm kardeşlerimizin sorunlarını biliyoruz, çalışmalarımızı yapıyoruz. Genel başkanımızın da ifade ettiği gibi, bugüne kadar birçok iyileştirmeyi, güzelleştirmeyi sizlerle birlikte yaptık. Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi siz emekçi kardeşlerimizin yine yanında olacaktır.

Bizler de sizlerin hakkını, hukukunu; teşkilat mensuplarımızla, buradaki kardeşlerimizle birlikte inşallah sonuna kadar takip edeceğiz. Sonuna kadar yapılması gerekenlerin bizzat takipçisi olacağız. Bunu da en iyi BEM-BİR-SEN’li kardeşlerim bilir.”

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini yaptıklarını hatırlatan Bakan Kurum, “Orta gelirli vatandaşlarımız için TOKİ ve Emlâk Konut Genel Müdürlüğümüzle ilk evini alacak kardeşlerimize destek oluyoruz.

Belediyelerimizdeki çalışanlarımızın çalışma şartlarının iyileştirilmesi için emin olun her alanda çalışıyoruz. Gerek itfaiyecilerimizle ilgili, gerek zabıtamızla ilgili, gerek veri hazırlama ekibi, teknisyen ve mühendis kardeşlerimizle ilgili her türlü hakları takip ediyoruz, takip etmeye de devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“Kendisine oy vermeyeni aşağılamak, ona yardım etmemek, hizmet götürmemek CHP’nin kodlarında vardır”

Türkiye açısından büyük bir eşik olan 14 Mayıs seçimlerini büyük bir farkla Cumhur İttifakı olarak önde tamamladıklarını söyleyen Bakan Kurum, düşüncelerini şöyle aktardı:

“Aziz milletimiz, 27 milyonu aşkın oyla TBMM’de çoğunluğu bizlere verirken, kıl payı bir oranla ikinci turu işaret etti. Tabi milletimizin kararı, takdiri başımızın üstündedir. Biz her zaman hazırız, teşkilatlarımız hazır, Sayın Cumhurbaşkanımız hazır.

O güne kadar hiçbir rehavete kapılmadan Cumhurbaşkanımız için; yatırımlar için, eser için, eser siyaseti için, hizmet siyaseti için, dev hizmetler için aziz milletimizden kapı kapı dolaşıp destek isteyeceğiz. 28 Mayıs’ta zaferimizi ilan edinceye kadar da çalışmaya devam edeceğiz. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz, her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı’na rekor bir oyla destek verdiler. Birileri de seçim sonrasında afetzede kardeşlerimizin tercihleri üzerinden, onların yaralı kalplerine bakmaksızın sosyal medyada kararmış kalplerini ortaya koydular, alay ettiler.

CHP’li Tekirdağ Belediyesi, ödeneği bahane gösterdi. Depremzede kardeşlerimizi misafirhanelerinden çıkardı. Bu nedir biliyor musunuz? ‘Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü.’ diyen Yunus’a yabancı olmaktır. ‘Gelin canlar bir olalım.’ diyen Hacı Bektaş’a yabancı olmaktır. ‘Zor günde kimseye kimliği sorulmaz.’ diyen Anadolu’ya yabancı olmaktır. Kendisine oy vermeyeni aşağılamak, ona yardım etmemek, hizmet götürmemek CHP’nin kodlarında vardır. Oldum olası bu topraklara yabancı olan CHP, yine gerçek yüzünü göstermiş, karanlık yüzünü ortaya çıkarmış, riya dolu maskesini indirmiştir.

Bugün milletin tercihiyle alay edenler, milletin gönlünde mahkûm olmuştur. Biz depremzede kardeşlerimizi hiçbir zaman bu zihniyetin insafına terk etmedik, bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terk etmeyeceğiz.”

Daha önceki afetlerde olduğu gibi, devletin sahada olmaya devam ettiğini vurgulayan Bakan Kurum, “Konutlarımızı bir yıl içerisinde etap etap teslim edeceğiz. Hiçbir seçim, hiçbir seçim vaadi milletimizin canından öte değildir.

Aslolan insandır, insana hizmettir. Bugün de depremin etkilediği 11 ilimizde, oradaki kardeşlerimiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Depremin üstünden üç ay geçti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 3 ayda 173 bin konutun, dükkânın, sanayi sitesinin inşası başladı. İnşallah bir yıl içerisinde 319 bin, toplamda 650 bin konutumuzu da afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Onlar, milletimize şirin görünmek için parmaklarıyla kalp yapıyorlardı. Seçim sonuçları açıklandı, şimdi de vesayetçiler tarafından kurulan o masayı yumrukluyorlar”

“Hatırlayacaksınız; ‘seçimden önce helalleşeceğiz.’ deyip, seçimden sonra destek bulamayınca milletimize hakaret eden bu zihniyet ne diyordu? Milletimize şirin görünmek için parmaklarıyla kalp yapıyorlardı değil mi? Seçim sonuçları açıklandı. Şimdi de vesayetçiler tarafından kurulan o masayı yumrukluyorlar.” diyen Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunlar hiçbir zaman milletin tercihine saygı duymadılar. Hiçbir zaman milletimize inanmadılar, güvenmediler. Her zaman ‘siz bilmezsiniz, cahilsiniz’ dediler, milletimizi ötekileştirdiler. Milletten destek alamayınca vesayet odaklarından, darbelerden medet umdular. Ama bizim milletimiz, hamdolsun bütün oyunlarını Allah’ın izniyle, sandığın ve demokrasinin gücüye bozguna ifrattı.

Cumhurbaşkanımızla birlikte bunların köklerinin dayandığı vesayet odaklarını hep birlikte tarihe gömdük. Seçimden önce Kandil’den açık destek aldılar. HDP’ye aday çıkarttırmadılar. FETÖ’cülerin 15 Mayıs’ta ‘baharla birlikte biz de geliyoruz’ yazan o paylaşımlarına ses çıkarmadılar. Şimdi ne olduysa bir anda renkleri değişti. Seçimden önce Londra’daki tefecilerden borç, Almanya’dan danışman, Avrupa’dan ‘aferin’ sipariş ettiler.

Yetmedi TEKNOFEST meydanını, Atatürk Havalimanını Amerika Birleşik Devletleri’ne peşkeş vaadinde bulundular. 15 Mayıs’ta akıllarına bir anda Türkiye, Türk gençliği ve Türk milleti geldi. Kandil’e, PKK’ya, FETÖ’ye kucak açan, onlara mavi boncuk dağıtan Kılıçdaroğlu değilmiş gibi, şimdi milliyetçilik rolü oynamaya başladılar. Teröre açık çek veren bunlar değilmiş gibi terörü yenmekten bahseder hale geldiler.

Onlara buradan BEM-BİR-SEN’li kardeşlerimizle birlikte sesleniyoruz: Milliyetçilik Türkiye’ye 20 yılda bir asırlık eserleri, hizmetleri kazandırmakla olur. Milliyetçilik İHA’larla, TCG Anadolu’yla, Kızılelma’yla, Teknofest gençliğiyle terörün kökünü kazımakla olur. Milliyetçilik Kandil’den, Pensilvanya’dan, batı başkentlerinden değil, Ankara’dan, İstanbul’dan, Türkiye’den emir almakla olur!”

“Şunu çok iyi bilsinler ki 19 Mayıs’ta esaret zincirlerini koparan, 15 Temmuz’da işgal girişimlerini durduran, 14 Mayıs’ta küresel oyunları bozan milletimiz inşallah 28 Mayıs’ta da Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı’mıza sandıkta rekor destek verecektir”

14 Mayıs’ta Altılı Masa, PKK, Kandil ve FETÖ’yle birlikte küresel odakların ve emperyalist başkentlerin karşılarında olduğunu söyleyen Bakan Kurum, “28 Mayıs’ta da bunların mevzileri yine aynı. Cephe açtıkları yer bellidir değerli arkadaşlar. Cephelerini aziz milletimize, kardeşlerimize, Türkiye’ye açmışlardır. Cepheleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’adır.

Biz TOGG’la, savunma sanayiyle, ihracat ve istihdamla ekonomimizi güçlendirelim diyoruz. Onlar, Türkiye üretmesin, gerek yok, ithal edelim. İstanbul Finans Merkezine değil, yüzümüzü İMF’ye dönelim istiyor. YPG’liler sınırımızda devlet kursun istiyorlar. Biz ‘Türkiye insanlığın vicdanıdır ve dünya beşten büyüktür’ diyoruz, onlar ‘Türkiye boyun eğsin, küresel güçler ne derse kaderimize razı olalım’ diyorlar. Ama milletimiz kendi aklını, ferasetini, basiretini hafife alan bu zihniyete asla destek vermez, asla oy vermez.

Sınırımızı terör örgütlerine ve uzantılarına yaslamaktan artık vazgeçin. Bu milletin milli ve manevi değerleriyle alay etmeyi artık bırakın. Vesayet odaklarından, vesayetçilerden talimat almaktan vazgeçin. Ama ne söylersek söyleyelim, nafile. Bunlar bu milletin çizgisine gelmez. Bu milletin masasında oturmaz. Şunu çok iyi bilsinler ki 19 Mayıs’ta esaret zincirlerini koparan, 15 Temmuz’da işgal girişimlerini durduran, 14 Mayıs’ta küresel oyunları bozan milletimiz inşallah 28 Mayıs’ta da Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı’mıza sandıkta rekor destek verecek, Türkiye Yüzyılı diyecektir. Doğru adam, doğru zaman diyecektir. Durmak yok, yola devam diyecektir.

Ülkemizi, gençlerimizi, birikimlerimizi peşkeş çekmek isteyen teslimiyet cephesine karşı; üreten, büyüyen, müreffeh, Ayasofya’nın minarelerinden ezanlar yükselten bir Türkiye’ye aziz milletimiz sahip çıkacaktır. Öyle bir kazanacağız ki, hiç kimse kaybetmeyecek. 85 milyon kazanacak, Türkiye kazanacak.” açıklamalarını yaptı.

28 Mayıs’ta BEM-BİR-SEN’den, belediye çalışanlarından ve tüm yol arkadaşlarından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a rekor destek isteyen Bakan Kurum, “Allah sizlerden razı olsun. Bizler de bundan önce olduğu gibi, vatandaşlarımız ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. İşimizle meşgul olacağız. Sesimizi yükseltmeyeceğiz.

Biz değil eserlerimiz konuşacak. Algının değil hakikatin peşinde koşacağız, hizmetlerin peşinden koşacağız. Gençlerimize ve vatandaşlarımıza, hepimizin mutlu, huzurlu, güvenli bir şekilde yaşayacağı İstanbul için, Türkiye için yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde koşmaya devam edeceğiz.” ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.