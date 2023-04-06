Bakan Kurum: "5 milyon 835 bin bağımsız bölüm incelendi"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, depremden sonra 11 ilde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kurum, "11 ilimizde 270 bin personelle çalışmalar yapıldı. 4. günde hemen hemen arama kurtarma çalışmaları kısmen bitmeye başladı. Çok önemli mucizelerle karşılaştık. Onlar bize umut oldular. Devletimiz her türlü imkanıyla oradaydı. 85 milyonu biz enkaz alanlarında gördük. 5 milyon 835 bin bağımsız bölüm incelendi. Bina olarak 2 milyon 150 bin binada inceleme yapıldı. 876 bin 125 bağımsız bölümün ağır hasarlı, yıkık, acil yıkılacak ve orta hasarlı olduğunu tespit ettik. En büyük yıkım Hatay ilimizde. 1 trilyon 600 milyar lira konut alakalı zarar söz konusu." dedi.