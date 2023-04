Bakan Kurum: "42 bin konutun temelini attık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

6 Şubat sabahı bütün Türkiye derin bir acıyla 4.17'de uyandı. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkisi altında alan ve 14 milyonu etkileyen asrın en büyük felaketiyle karşı karşıya kaldık. Her afette olduğu gibi vatandaşımızın yanındaydık. Depremden 2 saat sonra bölgeye gittik. Biz gittiğimizde arama kurtarma çalışmaları başlamıştı. O gün hava şartları çok kötüydü. Karayolu güzergahı yer yer çökmeler, kaymalar, kaya düşmeleri nedeniyle kısıtlı şartlarda imkan verebiliyordu.

11 ilimizde 270 bin personelle çalışmalar yapıldı. 4. günde hemen hemen arama kurtarma çalışmaları kısmen bitmeye başladı. Çok önemli mucizelerle karşılaştık. Onlar bize umut oldular. Devletimiz her türlü imkanıyla oradaydı. 85 milyonu biz enkaz alanlarında gördük. 5 milyon 835 bin bağımsız bölüm incelendi. Bina olarak 2 milyon 150 bin binada inceleme yapıldı. 876 bin 125 bağımsız bölümün ağır hasarlı, yıkık, acil yıkılacak ve orta hasarlı olduğunu tespit ettik. En büyük yıkım Hatay ilimizde. 1 trilyon 600 milyar lira konut alakalı zarar söz konusu.



"11 ilimizde çalışmalar başladı"

Kalıcı konutların yapımı için eş zamanlı çalışmalar başladı. 11 ilimizde çalışmalar başladı. Depremin üzerinden 2 ay geçti, biz eş zamanlı çalışıyoruz. 78 bin konutumuzun sözleşmesini imzaladık. Bugün itibariyle 42 bin konutumuzun temelini attık. Ayın 13'ün sayın Cumhurbaşkanımız Malatya'ya teşrif edecekler. Malatya'da 100 bin konutun sözleşmesini imzalamış olacağız.

"143 bin TOKİ konutumuz dimdik ayaktaydı"

Bu depremde 143 bin TOKİ konutumuz dimdik ayaktaydı. TOKİ'miz burada çok önemli bir sınav verdi. Kısmen hasar oldu ama hiçbir binamız yıkılmadı. Bu binalarda yaşayan 600 bin insanımızın burnu bile kanamadı.



"Mayıs ayının sonuna kadar 319 bin konutu başlatmayı hedefliyoruz"

Rezerv alanlarda amacımız 1 yıl içerisinde vatandaşlarımıza konutları teslim etmek. Mayıs ayının sonuna kadar 319 bin konutu başlatmayı hedefliyoruz. Şu anda 78 bine geldik. 13'ünde 100 bin sözleşmesini imzalayacağız. Toplamda 650 bin konutu başlatmış olacağız. Daha önceki depremlerde biz 6. ayda teslimlere başladık. Burada da aynı anlayışla yapacağız. Verdiği sözü tutan bir devlet idaresi söz konusu.



Tarihi doku nasıl korunacak?

Yıkılmış tarihi binaları yeniden ayağa kaldıracağız. Tescilli binaların olduğu yer sağlamsa orada aynı mimariyle koyacağız. Yerinde problem varsa en yakın yere taşıyacağız.

Konut yapacağımız her yerde zemin etüdleri yapıyoruz. Ovadan dağlara doğru yerleşim planı ön görüyoruz. Zemin etüdü konut yapımına uygunda çalışma başlattık.



Yeniden imar barışı çıkar mı?

İmar barışıyla ilgili şuan bir durum söz konusu değil. İmar barışının çıkmasının sebebi binaların sağlam olduğunu kanıtlamak üzerine çıkarılan bir düzenleme değil. Kanun içeriğine baktığımızda burada oturan vatandaşlarımızın elektriğinin, suyunun bağlayamaması ve hala burada oturuyor olması. Yeniden binalar yapılana kadar o binanın kayıt altına alınması. İmar barışına dahil olmak binanın sağlam olduğu anlamına gelmez. Biz bunu vatandaşımıza söyledik. O bina kentsel dönüşüm projesine girene kadar ayakta durabilir ama girdiği zaman o haklara sahip değil. Kaçak katı, kısmı varsa yeni yönetmelikle yapılan projeye dahil olmayacak.

"3 milyon 300 bin konutun dönüşümünü sağladık"

Kentsel dönüşüm seferberliği başlattık. 3 milyon 300 bin konutun dönüşümünü sağladık. Depremde yıkılan binaların yüzde 96,4'ü 1999 öncesi yapılmış. Yıkılan binaların yüzde 6'sı imar barışına dahil.

Neden bu kadar çok bina yıkıldı?

Antakya'da yıkımının nedeni merkezde sıvılaşmanın olması. Zemin kalitesi yumuşak zemine dönüyor. İl il, ilçe ilçe tespitler yapıyoruz. Bunları hocalarımızla paylaştığımızda 'bizde böyle çalışma yok' dediler. Binalar işçilik hataları, projeye uygun olmayan yapılar, zemin sıvılaşması nedeniyle yıkıldı. Yeni binaların yıkılması kabul edilemez. Sorumlulardan hesap soracağız.

"Müteahhit ile yapı denetim firmalarını ayırdık"

Müteahhit ile yapı denetim firmalarını ayırdık. Yapı denetim firmaları idare üzerine bu işi yürütüyorlar. Bu işi ayırdık ve kura sistemine dayalı yaptık. Yeni yönetmelikler hayata geçmeli.

"Belediyelerimiz işin içine girmek zorunda"

Deprem bütçesine milyarlarca lira koyacağız deyip hiçbir icraat yapmamakla olmaz. 2 ayda 78 bin konutu yapan irade, 650 bin konutu da inşallah 1 yıl içerisinde vatandaşına teslim eder. Nasıl afetin ilk anında topyekün bu mücadeleyi verdiysek tüm şehirlerimizde vermek zorundayız. Belediyelerimiz işin içine girmek zorunda.

Türkiye’nin afet bakanlığına ihtiyacı var mı?

Bence yok, esas olan AFAD’ı güçlendirmemiz, AFAD’ı korumamız, AFAD’ın bünyesini daha da dinamik hale getirmemiz gerekir.

"İstanbul'da 1,5 milyon konut riskli"

İstanbul'da 5,9 milyon konut var. Bu konutların 1,5 milyonu riskli. Heyelan riski olan var, 1999 öncesi yapılmış ve mühendislik hizmeti almamış binalar var, zemin sıvılaşması olan binalar var, yoğunluk sebebiyle afete karşı tedbirin alınmadığı alanlar var. Bu dönüşümle ilgili irade ortaya konmalı.

Bu işi yapalım ve geleceğe sağlam bir İstanbul bırakalım. 300-350 bin konut acilen dönüşmeli. 1,2 milyon insanımızın evlerinin bir an önce dönüşüme girmesi gerekir. İstanbul’da böylesi bir deprem ülkemizi felakete sürükler. Bu milli güvenlik meselesi, bu kadar önemli. İstanbul’da böyle bir depreme hazırlıklı girmezsek, Türkiye’nin ikbali noktasında çok önemli bir sorunla karşılaşırız. Bizim her şeyden önce bunu ortaya koymamız lazım ve bu projenin etrafında el ele kenetlenip ayağa kaldırmamız. Siyaset üstü bakacağız, İstanbul bizim medeniyetimizin başkenti bunları korumak istiyorsak bir an önce yapmak zorundayız.

"İstanbul'a ilave nüfus getirmemiz lazım"

1,5 milyon konutu, 500 bini Anadolu Yakası'nda, 500 bini Avrupa Yakası'nda olmak üzere 2 rezerv alan belirleyeceğiz. Buralara konutlarımızı yapacağız. 500 bini de yerinde yapacağız. Önümüzdeki süreçlerle rezerv konutların temelini atacağız. 1,5 milyon konutla alakalı bizim İstanbul'a ilave nüfus getirmemiz lazım. Bizim hedefimiz 5 yılda dönüşümü gerçekleştirmek. Bunu yapmazsak ileride çocuklarımıza güvenle yaşayacağı bir ülke bırakamayız. Riskli bina yıkmakta herhangi bir mutabakat gerekmiyor.