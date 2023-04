Bakan Kurum "319 bin konutumuzu bir yıl içerisinde tamamlayacağız"

Kurdele keserek derneğin açılışını yapan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, derneğin hayırlı olmasını diledi.

Bakan Kurum, Ramazan Bayramı’nı buruk geçirdiklerini ifade ederek, “Çünkü işte yaşadığımız asrın felaketi dediğimiz Kahramanmaraş merkezli depremlerde yitirdiğimiz 50 bin 400 canımızın acısı hâlâ yüreğimizde, hâlâ taptaze. İnsan insanı acısından tanırmış. İşte Bozkurt sel felaketini yaşadık ve herhalde buradaki Kastamonulu kardeşlerim de bu acıyı çok iyi bilir, çok iyi tanırlar. O sel felaketi sonucunda Sadece Bozkurt değil. Bozkurt’umuz, Abana’mız, Çatalzeytin’imiz, Devrekani’miz, hemen hemen Kastamonu’muzun bütün ilçeleri etkilendi. Oradaki kardeşlerimiz evlerini ekmek kapılarını kaybettiler. Ve yine her afette, her depremde olduğu gibi milletimize bir söz verdik. Dedik ki siz üzülmeyin. Sizin canınıza bir zarar gelmedi ya, o mallar geri gelir. Ve hep birlikte bir çalışma başlattık. “ dedi.

“Bizler Bozkurt’ta kardeşlerimizin yeni yuvalarını nasıl en kısa sürede inşa ettiysek, deprem bölgesindeki 11 ilimizdeki konutlarımızı da öncelikle 319 bin konutumuzu bir yıl içerisinde tamamlayıp, depremzede kardeşlerimize armağan edeceğiz”

Bakan Kurum, verdikleri her sözü tuttuklarının altını çizerek, “Dedik ki; yeni Kastamonu’yu, yeni Bozkurt’u, yeni Abana’yı, yeni Devrekani’yi, İnebolu’yu hep birlikte inşa edeceğiz” dedik. Ve hamdolsun Bozkurt’lu kardeşlerimizin yeniden sıcak yuvalarına, yeniden bereketli dükkânlarına kavuşması için canla başla çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Ve işte burası, bu görüntüler o selin yıktığı Bozkurt’un meydanı. Şimdi yeni meydanı. Orada tamamen dereden uzaklaştırdığımız, orada çınar ağaçlarının gölgesinde vatandaşlarımızın vakit geçireceği meydanlarıyla, dükkanlarıyla, oranın yöresel mimarisine uygun olacak şekliyle zemin artı 2-3 katı geçmeyen konutlarıyla birlikte milletimize verdiğimiz sözleri tutmanın şu an mutluluğunu yaşıyoruz, gururunu yaşıyoruz. Hani bir insan birini sever ya. Sevmesinin bir nedeni var. Biz milletimizi seviyoruz, milletimiz de bizi seviyor, Murat kardeşini seviyor, Cumhurbaşkanımızı seviyor. Allah sizden razı olsun. Bizler Bozkurt’ta kardeşlerimizin yeni yuvalarını nasıl en kısa sürede inşa ettiysek, deprem bölgesindeki 11 ilimizdeki konutlarımızı da öncelikle 319 bin konutumuzu bir yıl içerisinde tamamlayıp, depremzede kardeşlerimize armağan edeceğiz. Tıpkı Bozkurt’ta olduğu gibi bu söz liderimizin sözüdür. Bu söz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sözüdür.” şeklinde konuştu.

“Tokatköyü’müzde, Beykoz Belediyemizle birlikte 776 konutumuzun yine dükkanlarımızın temellerini attık. Hızlı bir şekilde inşaatlarımız yükseliyor ve söz verdiğimiz gibi inşallah 2024 yılında konutlarımızın anahtarlarını teslim edeceğiz”

Bakan Kurum Beykoz’da tüm engellemelere rağmen projelerin devam ettiğini belirterek, “Beykoz’umuzda da tüm engellemelere rağmen işte gidip bu projeyi engelleyelim, durduralım, milletin aklını çelelim, yalan yanlış ifadelerle süreci baltalayalım demelerine rağmen biz vatandaşımızla el ele verdik ve Tokatköyü’müzde, Beykoz Belediyemizle birlikte 776 konutumuzun yine dükkanlarımızın temellerini attık. Hızlı bir şekilde inşaatlarımız yükseliyor ve söz verdiğimiz gibi inşallah 2024 yılında konutlarımızın anahtarlarını teslim edeceğiz. Bu önemli bir iradedir. Yine Beykoz’umuzda Rüzgârlıbahçe ve Çubuklu’da 830 bin metrekarelik alanda yaklaşık 3 bin vatandaşımızın yaşadığı bir alan burası. 2-b konumunda bulunuyor. Şu an burada da çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürüyor. İnşallah nasıl bundan önce Beykozlu kardeşlerimizin mülkiyetlerine ilişkin sorunları çözdüysek, bu alanda da 2-b sorununu çözeceğiz, vatandaşlarımızın tapularını kendilerine davulla, zurnayla armağan edeceğiz.” dedi.

“Orada da dediler ki; işte buraları imara açacaksınız, binalar dikeceksiniz rezidanslar yapacaksınız, yaptık mı, yapmadık, ne yaptık, milletin olanı millete açtık”

Mülkiyet sorunlarının da çözüme ulaştırılacağının altını çizen Bakan Kurum, şunları söyledi:

“Tabi diğer taraftan yine İshaklı mahallemiz var. İshaklı mahallemizde 270 bin metrekare bir arazi. Burada da bin vatandaşımızın yine 2-b kullanımından kaynaklı mülkiyet sorunu var. Bu alandaki sorunların çözümü noktasında da belediyemizle, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’müz İshaklı’da vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarını diğer mahallelerde olduğu gibi tamamen çözeceğiz ve vatandaşlarımızın taleplerini yerine getireceğiz. Bu tapu sürecinden sonra da işte planlamaya dair imar planları yapılacak ve vatandaşımız isterse bizle, isterse kendisi dönüşüm projesini gerçekleştirebilecek. Yine Gümüşsuyu 146 bin metrekarelik bir alanda bin 500 vatandaşımız yaşıyor. Ve bu bölgede de artık çalışmalarımız sona geldi. Burada da vatandaşlarımızın beklediği mülkiyet ve tapu sorunlarını nasıl bundan önce çözdüysek, aynı anlayışla çözeceğiz. Çavuşbaşı’nda, Karlıtepe’de ve yine Gümüşsuyu’nda imar planı çalışmalarımız tamamlandı ve artık ruhsat verme sürecine başlıyoruz. Yine bunun yanı sıra Beykoz’umuzun Yalıköy ve Ortabahçe mahalleleri var. orada da 300 bin metrekarelik alanda millet bahçemizi yapıyoruz. Orada da dediler ki; işte buraları imara açacaksınız, binalar dikeceksiniz rezidanslar yapacaksınız. Yaptık mı? Yapmadık. Ne yaptık? Milletin olanı millete açtık. Ve Beykoz çayırımızı vatandaşlarımızın inşallah mayıs ayında ilk etabını açacağımız ve tamamını bu yıl bitireceğimiz şekliyle Beykozlu kardeşlerimize armağan ediyoruz.“

“Önce rüyasını gördüğümüz, sonra hayalini kurduğumuz her proje için inanın her proje için hiç vakit kaybetmeden harekete geçiyoruz”

“Hayalini kurduğumuz her proje için hiç vakit kaybetmeden harekete geçiyoruz” diyen Bakan Kurum, şöyle devam etti:

“İşte az önce KAS-DER Genel Başkanım dedi ki; Kastamonu’ya biz sayın bakanım gidiyoruz ama, Anadolu yakasında oturanlar olarak uçaklar sadece Atatürk Havalimanı, şimdi işte İstanbul Havalimanı’ndan kalkıyor. Dolayısıyla oraya gitmektense, hemşerilerim yoldan gitmeyi tercih ediyor. Hemen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu başkanımızı Ahmet beyi aradık, sağ olsun hemen dedi ki Anadolu yakasından haftada 2-3 kez Kastamonu’ya sefer kaldıracağız. Yine az önce muhtarlarımızla toplanı yaptık. Rüzgârlıbahçe, yine Yenimahalle’de orman sınırlarıyla alakalı sorunlarımız var dedi. Aradık Orman Genel Müdürümüzü, sağ olsun, hemen yarından itibaren o mülkiyeti tesis edecek orman kadastro çalışmalarını yapmak üzere tüm mahalleler için Beykoz’umuza güçlü bir ekip gönderecek. Ve kadastro çalışmalarını yapacağız, hazine mülkiyetine geçireceğiz, ve orada da Milli Emlak Genel Müdürlüğü’müzle birlikte aynı diğer mahallelerimizde olduğu gibi vatandaşımızın ilk önce tapusunu vereceğiz, ardından imar planını yapacağız ve sonra vatandaşımız ister kendisi, ister bizlerle, ister belediyemizle hep birlikte nasıl istiyorsa o dönüşümü inşallah el ele yapıyor olacağız.” ifadelerini kullandı.

“Köylerimizin yolunun yapılması için de Özel İdare’mize bir 20 milyon lira kaynak aktardık”

Bakan Kurum, belediyelerin Kastamonu için talepleri olduğunu ifade ederek, “Tabi yine burada belediyelerimizin Kastamonu için talepleri oldu. Hepsine zaten bundan önce hep oluyorduk, yine bugünün hatırası için, yine belediyelerimize destek olduk. Ve köylerimizin yolunun yapılması için de Özel İdare’mize bir 20 milyon lira kaynak aktardık. Orada Kastamonu’muzun köylerinde nerede ihtiyaç varsa, ilk etapta bunla başlayacak, Özel İdare’miz ardından da hızlı bir şekilde ihtiyacı kadar bir kaynağı Kastamonu’muza göndereceğiz. “ şeklinde konuştu.

“Taksici Koray Bıçak’ın, ‘Başkanım sizi taksiyle gideceğiniz yere bırakalım’ teklifine ise Bakan Kurum, ‘Bizim TOGG’umuz var’ cevabını verdi”

Beykoz’ da bulunan Çiçek Taksi ’ye ziyaretlerde bulunan ve taksicilerle sohbet eden Bakan Kurum, “İstanbul büyük ve güçlü Türkiye’nin yürüyüşünün başladığı yerdir. Ayasofya’mız, Süleymaniye’miz, Çamlıca Camimizin semalarını süslediği Kutluçeşme’deyiz. İstanbul hem istiklaldir, hem istikbaldir. İşte biz de İstanbul’un sevdalısı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıldır bu aziz şehre aşkla, sevdayla hizmet etmekten gurur duyduk. Bu anlayışla İstanbul’umuzun her türlü afete karşı dirençli hale getirmek için emin olun canla başla belediyelerimizle birlikte, milletvekillerimizle birlikte çalışıyoruz. Ve amacımız tek bir riskli yapı kalmayana kadar her ilçede, her mahallede, her sokakta İstanbul’u için yerinde ve hızlı dönüşüm diyoruz.” dedi. Bakan Kurum, taksicilerle çay içerek sohbet etti ve taksicilerin dertlerini dinledi. Çiçek Taksi telsizinden durakta olmayan diğer Çiçek Taksi esnafına telsizden seslenen Bakan Kurum, "Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah kaza bela vermesin. Yolda kalmayın, İstanbul'da biliyorsunuz karda kışta çok yolda kaldı vatandaşımız. Biz kalmamanız için iyi temennilerimizi sizlere gönderiyoruz" ifadesini kullandı. Ufuk Taksi Durağı Başkanı Hayrettin Mert'e yenileme sözü veren Kurum, Çiçek Taksi Durağı’na da bilgisayar hediye sözü verdi. Bakan Kurum, çıkışta taksici Koray Bıçak'ın “Bakanım sizi taksiyle gideceğiniz yere bırakalım” teklifine espriyle ”Bizim Togg’umuz var.” diyerek tebessümle yanıt verdi. Ufuk Taksi Durağı Başkanı Hayrettin Mert'e yenileme sözü veren Bakan Kurum, Çiçek Taksi Durağı’na da bilgisayar hediye sözü verdi.