Bakan Kurum, "28 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız"

Bakan Murat Kurum, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sürecinde milletvekili seçilmesinde kendisine destek veren AK Parti Ataşehir ve Beykoz ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek teşekkür etti. Bakan Kurum, 28 Mayıs’ta düzenlenecek ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden rekor bir oy ile Başkan seçilmesi için vatandaşların destek vereceğine yürekten inandığını söyledi.

“Milletimiz artık hayallere değil, gerçeklere bakıyor ve yine gerçeklerin peşinden, liderimizin peşinden koştu. Milletimize göstermiş olduğu teveccühten dolayı şükranlarımı sunuyorum”

AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, milletin iradesinin sandığa yansıdığı seçimleri değerlendirdi. Bakan Kurum, “14 Mayıs’ta milletimizin iradesi, sandığa tecelli etti. Cumhur İttifakımız, Sayın Cumhurbaşkanımız 2,5 milyona yakın bir farkla bu seçimde de en yüksek oyu, en yüksek desteği milletimizden aldı. Mecliste de yine Cumhur İttifakı olarak açık ara büyük bir farkla ilk turu bitirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktada 21 yıldır ortaya koymuş olduğu emeğinin, çalışmasının ve eser siyasetinin milletin nezdinde bir karşılığı olduğunu yine hep birlikte görmüş olduk. Milletimiz artık hayallere değil, gerçeklere bakıyor ve yine gerçeklerin peşinden, liderimizin peşinden koştu. Öncelikle ben milletimize göstermiş olduğu teveccühten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun.” ifadeleriyle teşekkür etti.

“İkinci turda, Fatih’in torunları olarak, fethin 570. yıldönümünde inşallah rekor bir oyla Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden Başkan yapacağız”

“14 Mayıs’ta büyük bir demokrasi şöleni içerisinde milletimiz sandığa gitti ve teşkilatlarımız, kardeşlerimiz, vatandaşlarımız, sizler sandığa sonuna kadar sahip çıktınız.” diyen Bakan Kurum, ikinci tur vurgusu yaptığı konuşmasına şöyle devam etti:

“İkinci turda, Fatih’in torunları olarak, fethin 570. yıldönümünde inşallah rekor bir oyla Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden Başkan yapacağız. Yeniden Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcında ‘eser ve hizmet siyaseti’ diyeceğiz. Bu motivasyonla sandığa gideceğiz ve herkesi kucaklayacağız. Hani hep söylüyorduk 85 milyon kazanacak, kimse kaybetmeyecek diye. İnşallah 28 Mayıs’ta da herkesin kazanacağı, hepimizin mutlu olacağı, huzur içerisinde olacağı, güven içerisinde olacağı, gençlerimizin hak sahibi olduğu, kadınlarımızın her türlü haklara eriştiği bir süreci; yani Türkiye Yüzyılı’nı başlatacağız.”

“Bu 15 gün içerisinde bizim kendimizi anlatamadığımız ve ifade edemediğimiz hangi kardeşimiz varsa; mahalle mahalle, sokak sokak o kardeşlerimize ulaşacağız”

Bugün itibariyle sahadaki çalışmaların fiilen tekrar başladığını hatırlatan Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu 15 gün içerisinde bizim kendimizi anlatamadığımız ve ifade edemediğimiz hangi kardeşimiz varsa; mahalle mahalle, sokak sokak o kardeşlerimize ulaşacağız. ‘Türkiye Yüzyılı’nı, hayallerimizi, projelerimizi anlatacağız. El ele 85 milyonu kucaklayacak anlayışımızı anlatacağız. Kimseyi dininden, dilinden, ırkından, inancından dolayı ötekileştirmediğimizi ve milletimize hizmet yolunda aynı motivasyonla çalışacağımızı aktarmamız lâzım. Bu tabi yine bizlere, teşkilat mensuplarımıza düşüyor.

Gece-gündüz girmedik kapı, girilmedik gönül, gidilmedik mahalle bırakmayalım. Sakın ha sakın, ‘biz bu işi bitirdik’ düşüncesine kapılmayalım, bu bizi geri götürür. Aynı anlayışla, aynı motivasyonla, Cumhur İttifakı en yüksek oyu alıp 2,5 milyon fark atmamış gibi, 322 vekil çıkarmamış gibi çalışacağız, koşturacağız. Daha fazlasını alacağız, daha fazla kardeşimize ulaşacağız. İnşallah hep birlikte güvenin, istikrarın yolunu milletimiz de tercih edecektir. 21 yıldır olduğu gibi milletimiz bize desteklerini sunacaktır. Biz üstümüze düşeni yapacağız, takdir milletimizindir.”

“Bundan 20 yıl öncesinde, Beykoz’da mülkiyet ve imar problemi vardı. Yüzde 95’i sorunluyken, şu an Bakanlığımız nezdinde Beykoz’da çözülmemiş herhangi bir problem kalmadı”

Bakan Kurum, Beykoz İlçe Başkanlığına yaptığı ziyarette yaptığı teşekkür konuşmasında da “davaya” hizmet eden her bir paydaşa şükranlarını sundu. Beykoz’da yürüttükleri çalışmalar neticesinde vatandaşların problemlerini çözdüklerini anımsatan Bakan Kurum, “Bundan 20 yıl öncesinde, Beykoz’da mülkiyet ve imar problemi vardı. Yüzde 95’i sorunluyken, şu an Bakanlığımız nezdinde Beykoz’da çözülmemiş herhangi bir problem kalmadı. Bütün mahallerimizin imarlarını yaptık, tapu noktasında da verilebilecek tüm tapulara ilişkin süreçleri ve işlemleri başlattık. Vatandaşlarımızın ne talebi varsa o talepleri Belediyemizle, teşkilatımızla birlikte gideriyoruz. Ben de kendimi bir Beykozlu olarak hissediyorum. Bundan sonraki süreçte de Beykoz’un ne sorunu varsa takip eden, çözen, o sorunu ortadan kaldırmak için gerekli iradeyi ortaya koyan tarafta olacağımı ve tüm süreçleri de bizzat takip edeceğimi bilmenizi isterim.” diye konuştu.

14 Mayıs seçimlerinde Beykoz’un ortaya koyduğu iradeye vurgu yapan Bakan Kurum, “Beykoz, Sayın Cumhurbaşkanımıza yüzde 52 oy oranıyla destek verdi. Başkanımın da ifade ettiği gibi ben Beykozluların daha yüksek oy oranıyla destek olacağına eminim. Burada, yüzde 60 oy oranıyla Beykoz’un tavrı nasılmış, Beykoz Recep Tayyip Erdoğan’dan yana nasıl destek sağlamış cümle âleme göstermemiz lazım. Cumhurbaşkanımıza, ‘Beykoz sana emanet, Türkiye sana emanet.’ dedik. Cumhurbaşkanımız 21 yıldır gecesini gündüzüne katarak bu emanet için sizlerle birlikte bu mücadeleyi verdi. İnşallah yine 28 Mayıs’ta Beykoz’un, ülkemizin emanetini Sayın Cumhurbaşkanımıza vereceğiz. Güvenden, istikrardan, çoğunluktan olacağız.” açıklamalarını yaptı.

28 Mayıs’ın, 27 Mayıs darbesinin 63’üncü yıldönümünden bir gün sonra ve büyük fethin 570’inci yıldönümünden bir gün önce olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, “Darbelere karşı ortaya koymuş olduğumuz mücadeleyi yine sonuna kadar sürdüreceğiz ve 28 Mayıs’ta sandığa gideceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza Beykoz’dan rekor oyla destek vereceğiz.” dedi.

“Deprem bölgesinde olup, evi olmayan, konteyner ve çadırlarda kalan kardeşlerimiz tüm Türkiye’ye önemli bir mesaj vermiştir. Onlar, Sayın Cumhurbaşkanımıza olan güvenlerini ve inançlarını sandıkta net bir şekilde göstermiştir”



Deprem bölgesindeki vatandaşların yüksek bir oy oranıyla AK Partiye destek olduklarının altını çizen Bakan Kurum, şöyle konuştu:

“Deprem bölgesi çok değerli. Evi olmayan, konteyner ve çadırlarda kalan kardeşlerimiz tüm Türkiye’ye önemli bir mesaj vermiştir. Onlar; hayallerin değil, gerçeklerin kazandığını, Sayın Cumhurbaşkanımıza olan güvenlerini, inançlarını sandıkta net bir şekilde göstermiştir. Allah onlardan razı olsun. Bu zor şartlarda Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza destek oldular. Biz de aynı anlayışla daha önceki afetlerde olduğu gibi onlara verdiğimiz sözlerimizi tutacağız. Ardından İstanbul’un dönüşümü noktasında ortaya koymuş olduğumuz iradeyi gerçekleştireceğiz. El ele ‘Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz. Bunu yapacak irade AK Parti iradesidir.”