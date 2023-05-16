Bakan Kurum: 11 ilimizi yeniden ihya ediyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ile yapılacak konutlarla ilgili detayları paylaştı. Bakan Kurum, "Ulusal Risk Kalkanı Modelindeki bilim insanlarımızın görüşleri ışığında 11 ilimizi yeniden ihya ediyoruz." dedi.
Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, "Fay hatlarına uzak, sıvılaşma olmayan alanları belirledik. Tüm afet risk tespitlerini yaptık. Mikro-bölgeleme ve zemin etüt çalışmalarıyla en sağlam zemini bulduk. Ulusal Risk Kalkanı Modelindeki bilim insanlarımızın görüşleri ışığında 11 ilimizi yeniden ihya ediyoruz. Şehrin sosyolojisine, demografik yapısına, kültürüne, sanatına, doğal ve tarihi dokusuna uygun şehirler inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.
▪️Fay hatlarına uzak, sıvılaşma olmayan alanları belirledik.— Murat KURUM (@murat_kurum) May 16, 2023
▪️ Tüm afet risk tespitlerini yaptık.
▪️ Mikro-bölgeleme ve zemin etüt çalışmalarıyla en sağlam zemini bulduk.
Ulusal Risk Kalkanı Modelindeki bilim insanlarımızın görüşleri ışığında
11 ilimizi yeniden ihya… pic.twitter.com/HpXu3YbSm7
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