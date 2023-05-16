Bakan Kurum: 11 ilimizi yeniden ihya ediyoruz

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, "Fay hatlarına uzak, sıvılaşma olmayan alanları belirledik. Tüm afet risk tespitlerini yaptık. Mikro-bölgeleme ve zemin etüt çalışmalarıyla en sağlam zemini bulduk. Ulusal Risk Kalkanı Modelindeki bilim insanlarımızın görüşleri ışığında 11 ilimizi yeniden ihya ediyoruz. Şehrin sosyolojisine, demografik yapısına, kültürüne, sanatına, doğal ve tarihi dokusuna uygun şehirler inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

▪️Fay hatlarına uzak, sıvılaşma olmayan alanları belirledik.



▪️ Tüm afet risk tespitlerini yaptık.



▪️ Mikro-bölgeleme ve zemin etüt çalışmalarıyla en sağlam zemini bulduk.



Ulusal Risk Kalkanı Modelindeki bilim insanlarımızın görüşleri ışığında

11 ilimizi yeniden ihya… pic.twitter.com/HpXu3YbSm7 — Murat KURUM (@murat_kurum) May 16, 2023