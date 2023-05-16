AjansHaber.com.tr Gündem Bakan Kurum: 11 ilimizi yeniden ihya ediyoruz

Bakan Kurum: 11 ilimizi yeniden ihya ediyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ile yapılacak konutlarla ilgili detayları paylaştı. Bakan Kurum, "Ulusal Risk Kalkanı Modelindeki bilim insanlarımızın görüşleri ışığında 11 ilimizi yeniden ihya ediyoruz." dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, "Fay hatlarına uzak, sıvılaşma olmayan alanları belirledik. Tüm afet risk tespitlerini yaptık. Mikro-bölgeleme ve zemin etüt çalışmalarıyla en sağlam zemini bulduk. Ulusal Risk Kalkanı Modelindeki bilim insanlarımızın görüşleri ışığında 11 ilimizi yeniden ihya ediyoruz. Şehrin sosyolojisine, demografik yapısına, kültürüne, sanatına, doğal ve tarihi dokusuna uygun şehirler inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Türkiye genelinde açılan sandık oranı %98 oldu!
Oy verirken hayatını kaybettiler!
YSK'dan son dakika seçim ve sandık açıklaması
İYİ Parti'den seçim sonrası flaş istifa!
Gökhan Zan ve Ünal Karaman Meclis'e girdi mi?
Meclis çoğunluğunu kim elde etti?
Piyasalarda son durum!