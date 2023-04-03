Bakan Kurum, 11 ilimizde 70 bin konutun yapım sürecini başlattık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları şöyle: Geçici ve kalıcı barınma alanlarımız için çalışmalarımızı eş zamanlı yürütüyoruz. 6 ilimizde temellerimizi attık. Kalan 5 ilimizde de temellerimizi atacağız. 11 ilimizde 70 bin konutun yapımını başlattık. 1 yıl içinde tüm depremzede kardeşlerimize daha önceki depremlerde olduğu gibi yeni yuvalarını teslim edeceğiz. 2 gün önce Elazığ'daydık. Buradan oradaki kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bizi bağrına bastılar.

Biz 21 yıldır ülkemizin her yerinde yaptığımız gibi deprem bölgesini de ayağa kaldırmak için milletimiz ile tek yumruk olacağız. Tüm acıların üstesinden hep birlikte geleceğiz. Bugün de yarın da verdiğimiz sözleri tutarak vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturuyor olacağız. Artık afetin 55. gününde 70 bin konutun temellerini atan bir Türkiye var.

"Milletimize ne söz verdiysek tuttuk"

Bu ülkede dev eserlerin yapılmasında, afet bölgesinin de ayağa kaldırılmasının teminatı da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milletimize ne söz verdiysek tuttuk. Milletimizin ne derdi, ne sorunu var ise biz onunla meşgulüz. Dün de aynı duygular ile Bağcılar'daydık, İstanbul'daydık. İstanbul'u depreme hazır hale getirmek için yapmış olduğumuz konutların anahtarlarının teslimini yaptık. Binlerce vatandaşımız aynı heyecan ve coşku ile anahtarlarını aldık. Bu milletin bir evladı olarak verdiğimiz sözleri tutmanın gururunu ve heyecanını yaşadım. Allah bu güzel milletten razı olsun. Emin oldun biz de buradaki ekibimiz de hep birlikte aynı anlayış ile çalışıyoruz. Gece yattığımızda ertesi gün hangi iş ile uyanacağımızı hesap ederek yola düşüyoruz. Bugün de benzer bir amaçla buraya geldik.

Kentsel dönüşüm mesajı

Bu zengin topraklara Balıkesir'e geldik. Şehitlerimizin emaneti Balıkesir'e vefa borcumuzu ödemek için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Binlerce dev projeyi hayata geçirdik. Bugün de değeri 2 buçuk milyar lirayı bulan 10 dev eserin açılışını yapıyoruz. Buradaki yeşil alanlarda gençlerimiz dinlenecek, kültür merkezlerinde kadınlarımız gençlerimiz vakit geçirecekler. Bir taraftan güvenli konutlarımızı yapıyoruz bir taraftan da birinci önceliğimiz kentsel dönüşüm. Balıkesir birinci derecede deprem bölgesi. Balıkesir'de tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışmalarımızı yapacağız. Bütün illerimiz için olduğu gibi Balıkesir için de çok önemli bir mesele. Nerede vatandaşımız dönüşmek istiyor ise biz onun dizinin dibinde olacağız. Vatandaşlara ve belediyelere çağrımdır. İlk evim ilk işyerim kampanyası ile yine konutlarımızı teslim edeceğiz bir an önce bitirip. 2 millet bahçemizi vatandaşımızın hizmetine açtık.

Birileri Cumhurbaşkanımızın tam zıttı olarak verdiği hiçbir sözü tutmuyor. Yatırımı milletin istikbali için değil, sosyal medyaya yapıyorlar. Millete yeşil alan sözü veriyorlar, bir metre kare yeşil alan yapmıyorlar. Milllete kentsel sözü veriyorlar ama üretmiyorlar. Biz her afette milletimizin yanında gayret gösteriyoruz. Birileri millete kentsel sözü verip bir çivi dahi çakmıyorlar. Varsın onlar bu işleri yapmak noktasında mücadele vermesinler, milletimizin geleceği ile oynamaya devam etsinler. Biz kentsel dönüşüm milletimizin geleceğidir diyeceğiz. Sözde çevreciler millet bahçelerimize karşı dursunlar, biz Türkiye Yüzyılı'nda yeşil yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Muhalefetin sunduğu proje yok. Hiçbir projeleri yok, sadece laf var, söz var, tartışma var. Çok laf az iş. Türk siyasetine adeta zaman kaybettiriyorlar. Bize diyorlar ki bunca konutu nasıl yapacaksınız. Depremin üzerinden 20 gün geçmeden ilk temelleri atan bu devlet 650 bin konutu da bitirerek milletine sunacak azme, kudrete lidere de sahiptir. Onlar ne deserlerse desinler biz Cumhur İttifakı olarak güçlü Türkiye yolunda and içtik. Şehirlerimiz için, milletimiz için yapılması gerekenleri bir bir hayata geçireceğiz.

Esnafı ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaretler ve toplu açılış töreni için geldiği Balıkesir'de esnafı ziyaret etti. AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyareti öncesi esnafı dolaşan Bakan Kurum, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bakan Kurum, ardından AK Parti Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.