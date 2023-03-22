Bakan Kurum: 11 ilde 46 bin konutun temeli atılıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde açıklamada bulundu. Bakan Kurum 46 bin 300 konutun temelinin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılacağını söyledi.

Bakan Kurum'un açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

Yarın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Kahramanmaraş'ta bütün ilçelerimizde eş zamanlı olarak temellerimizi atacağız. Depremden 46 gün sonra 46 bin 300 konutun temelleri atıyor olacağız. Depremin ilk anıyla birlikte büyük hüzne boğulduğumuz süreçte aynı anlayışta biz de vatandaşlarımızı evlerine yerleştirebilmek amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2-3 ay içinde 319 bin konutun yapımını başlatacağız. Şu an itibarıyla 650 bin konutun yapımını yürütüyor olacağız. Milletimizin başını öne eğdirmeyeceğiz.