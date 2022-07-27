Bakan Kurum: 100 yılda yapılabilecek yatırımları 20 yılda hizmete sunduk

Kurum, Çamlıdere ilçesinde, Çamlıdere Semerkand Termal Otel Tesisleri ve Beyler Mahallesi 55 Konut Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, hem ülkenin hem de ilçenin termal turizmine çok büyük katkılar sağlayacak tesislerin hayırlı olmasını temenni etti.

Ülkenin her köşesinde, tam bir adanmışlık ve samimiyetle çalışmaları sürdürdüklerini belirten Kurum, "Şehirlerimizi kalkındırmak, insanımızın refah seviyesini artırmak için bu projeleri yapmaya gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Dünya başkentinin ihtiyaç duyduğu tüm yatırımları titizlikle gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kurum, "Her şeyden önce istiyoruz ki Ankara'da hiçbir kardeşimiz sağlıksız konutlarda oturmasın. Bu arzuyla, Ankara'mızın her yerinde binlerce sağlıksız yapıyı dönüştürdük, dönüştürmeye de devam ediyoruz. Bu çerçevede Ankara'mızda tam 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi başlattık. Yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşümle 40 bin konutumuzu, 400 iş yerimizi tamamladık, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk." diye konuştu.

Bakan Kurum, 45 ildeki tarihi şehir merkezlerini ihya ettiklerini, ataların bıraktığı tarihi eserleri gün yüzüne çıkaracak çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

"Ankara'da 8 millet bahçesini tamamladık"

Kurum, "Göreve geldiğimiz gün, Ankaralılara bir söz verdik. Başkentimizi yeşil alanlarıyla, millet bahçeleriyle, gölleriyle, akarsularıyla yeşil Ankara yapacağız dedik. Sizlere, nefes alabileceğiniz, vakit geçirebileceğiniz, yeşille maviyi buluşturan doğal alanlar hazırlıyoruz. Bu çerçevede 23 millet bahçesini Ankara'mıza kazandırıyoruz. 8 tanesini tamamladık, hizmete sunduk." dedi.

Çamlıdere Belediyesine çöp toplama aracı ve konteyneri, çevre temizlik aracı olmak üzere yaklaşık 10 milyon liralık destek sağladıklarını ifade eden Kurum, "Çamlıdereli kardeşlerimize bir söz daha verdik. İlçemizde dar gelirli tüm vatandaşlarımızı konut sahibi yapana kadar sosyal konut üretmeye devam edeceğiz dedik. İşte bugün de sözümüzü tutuyoruz. 55 sosyal konutumuzu, tüm sosyal donatı ve yeşil alanıyla birlikte hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmenin mutluluğunu, gururunu, huzurunu yaşıyoruz. Yeni yuvalarımızda güle güle oturun. Mutlulukla, sağlıkla oturun." diye konuştu.

Çamlıdere'de açılışı yapılan termal tesisi güncel fiyatlarla yaklaşık 100 milyon lira yatırımla tamamladıklarını aktaran Kurum, tesiste hamam, sauna, spor salonu, yüzme ve termal havuzların yer aldığını dile getirdi.

Termal tesisin ilçedeki ekonomiyi ve istihdamı canlandıracağını söyleyen Kurum, "Aynı anda binlerce vatandaşımıza hizmet verecek tesisimiz Çamlıdere'mizin markası haline gelecek. Ankaralı kardeşlerimiz için, Ankara'ya gelecek misafirlerimiz için bir şifa kaynağı olacak." dedi.

"100 yılda yapılabilecek yatırımları 20 yılda hizmetinize sunduk"

Milletin desteğiyle ülkeyi aldıkları noktadan çok daha ileriye taşıdıklarının altını çizen Kurum, şunları kaydetti:

"100 yılda yapılabilecek işleri, yatırımları sizlerin desteğiyle 20 yılda yaparak hizmetinize sunduk. Yerinde sayan bir ülke varken üreten bir ülke inşa ettik, kaynakları israf edilen bir ülke varken kaynakları en verimli şekilde kullandık. Hür iradesiyle dünyada küresel denklemler kuran, güçlü bir ülke olduk. Şimdi önümüzde daha büyük hedefler var. Üretimde dünya markası haline gelmiş, istihdamı en yüksek noktaya çıkarmış, savunma sanayinden tarıma, turizme, şehirciliğe kadar her alanda rol model olacak bir Türkiye’yi inşallah yine hep birlikte inşa edeceğiz."

Konuşmaların ardından dualar okundu ve Bakan Kurum ve törende bulunanlar termal tesis ve 55 konut için kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.

Törene, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Başkanı Ömer Bulut, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.