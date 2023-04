Bakan Kurum: 100 bininci yuvamızın temellerini atıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, bugün Şanlıurfa’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen 897 adet afet konutunun temel atımı ve 659 konut ve 61 dükkanın anahtar teslim töreninde konuştu.

Bakan Kurum konuşmasında, bin yıldır otağ kurduğumuz bu kadim coğrafyada çok cefalar çekildiğini belirterek son birkaç yıldır çekilen acıların depremler, seller ve yangınlarla katmerlenerek arttığına vurgu yaptı. Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremler ve sel felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına ise baş sağlığı diledi.

“Bin yıldır olduğu gibi; yine Allah’a dayandık, birbirimize güvendik!”

Bakan Kurum, ülkece zor günlerden geçildiğini ancak bu zor günlerin hep birlikte aşılacağını belirterek, “Ülkemizin bir tarafında depremler, diğer tarafında seller, öbür tarafında yangınlar gördük. Kardeşlerimizi, canlarımızı, şehitlerimizi toprağa verdik. Ancak biz büyük bir milletiz, biz büyük devletiz. Bin yıldır olduğu gibi; yine Allah’a dayandık, birbirimize güvendik! Birbirimize destek olduk. Zorluklarla mücadele ettik pes etmedik! Gücümüz biterse, yanımızdaki kardeşimizden dostumuzdan arkadaşımızdan destek aldık! Ve hamdolsun bugün bu zorlukları hep birlikte aşabileceğimizi gösterdiğimiz gündür! 11 ilimizde olduğu gibi; Şanlıurfa’mızda da asrın felaketinden sonra yaralarımızı yine birbirimize destek olarak sarıyoruz. Burası Şanlıurfa! Burası Peygamberler şehri Şanlıurfa! Burası dayanışmanın birlikten, direnişten güç alan Şanlıurfa! İşte yeni huzurlu yuvaların Şanlıurfa! İşte stenin güzel geleceğin!” dedi.

“Bugün Şanlıurfa’mızda 100 bininci yuvamızın sözleşmesini yapıyoruz, temellerini atıyoruz”

Bakan Kurum, 14 Mayıs’ta seçime gidileceğini hatırlatarak, muhalefetin Türkiye’yi yüz yıl geriye götürmek istediğinin altını çizdi. Kurum,”14 Mayıs’ta seçimimiz var. Bir tarafta ne var biliyor musunuz? Bir tarafta Türkiye Yüzyılı diyenler var. Diğer tarafta ne var biliyor musunuz? Türkiye’mizi yüz yıl geri götürmek isteyenler var. Depremden sadece 15 gün sonra; yeni sözleşmelerimizi imzaladık. 46. günde de temellerimizi attık. Bugün Şanlıurfa’mızda 100 bininci yuvamızın sözleşmesini yapıyoruz, temellerini atıyoruz, büyük coşkuyla açıyoruz.319 bin konutu teslim edeceğiz. Toplamda 650 bin yeni konutun yapımını yaparak, afet bölgesini Şanlıurfa’mızı ilçelerimizi hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Bu söz kimin sözü biliyor musunuz? Bu göz güçlü Türkiye’nin sözü. Bu söz liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sözü.” diye konuştu.

“Sizler tembellerin değil çalışkanların yanında oldunuz; toplanıp toplanıp dağılanlarla değil, söz verip yapanlarla beraber oldunuz”

Bakan Kurum, milletten dua alabilmek için eser yarışı, eser siyaseti yaptıklarını belirterek, “Biz, yaptığımız her yatırımı cennet vatanımız için yapıyoruz! Şanlıurfa’mız için yapıyoruz. Attığımız her adımı bu bereketli toprakların kalbi Şanlıurfa’mız için atıyoruz! Milletimizden dua alabilmek için onların hayır duasını alabilmek için eser yarışı yapıyoruz. Eser siyaseti yapıyoruz. Bizim gayemiz, hep tertemiz oldu. Çünkü bizim gayemiz sizsiniz, sevdamız sizsiniz, davamız sizsiniz! Gayemiz de sevdamız da Şanlıurfa’daki kardeşlerimiz. Çünkü sizler tembellerin değil çalışkanların yanında oldunuz; toplanıp toplanıp dağılanlarla değil, söz verip yapanlarla beraber oldunuz! Kutsallarımıza saygı duyanlarla beraber oldunuz. Liderimizle, Cumhurbaşkanımızla bir oldunuz. Bu yüzden her şey, Türkiye için! Diyoruz.” ifadelerini kullandı.

“14 Mayıs’ta da yine Cumhurbaşkanımızla birlikte; Anadolu’muzu Şanlıurfa’mızı yükseltmeye devam edeceğiz.”

Asrın felaketinin, asrın lideriyle aşılacağını ifade eden Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle aşacağız! 14 Mayıs’ta da yine Cumhurbaşkanımızla birlikte; Anadolu’muzu Şanlıurfa’mızı yükseltmeye devam edeceğiz. Yükselen Anadolu demeye, Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmeye devam edeceğiz! Burada 14 Mayıs’a birbirinden kıymetli vekil adaylarımız var, Şanlıurfa’mızı temsil edecekler. Tabi Bekir Bakanımızda burada Şanlıurfalı kardeşlerimiz için bu bölgeden aday oldular. Diğer vekillerimiz gibi sizler için mücadele edecekler. Bende bir kardeşiniz, bir hemşeriniz olarak, Şanlıurfa için Şanlıurfa’nın güzel insanları için bugüne kadar olduğu gibi, beş yıllık bakanlık sürecinde olduğu gibi yine Bekir abimizin, milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. Sizler için çalışacağız. Sizler için gece gündüz koşturacağız. Ben bu meydandaki tüm Şanlıurfalı kardeşlerime soruyorum. 14 Mayıs’ta Şanlıurfa burada Cumhurbaşkanımızı, Cumhur İttifakımızı rekor oyla destekleyecek mi? 14 Mayıs’ta Şanlıurfa Türkiye Yüzyılı diyecek mi?” diyerek sözlerini sonlandırdı.