6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’te açıklamalarda bulundu.

"10 ilde 171 bin 882 bina incelendi"

Bakan Kurum "10 ilde 171 bin 882 bina incelendi. 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.