Bakan Kurum: 1 milyon 582 bin bina ağır hasarlı!

Türkiye'de şehirlerin başta deprem olmak üzere sel ve kuraklık gibi afetlere daha hazırlıklı hale getirilmesi için oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yapıldı.

"BİNLERCE ARAMA-KURTARMACI YETİŞTİRDİK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplantıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"Türkiye'de Jandarma Arama-Kurtarma diye bir şey yoktu, Türkiye'de Polis Arama-Kurtarma timi yoktu. Binlerce arama-kurtarmacı yetiştirdik. Onlarca STK'yı akredite ettik."

YIKILAN BİNALARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ 1999 ÖNCESİ

Bakan Soylu'nun ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum söz aldı.

Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

"Yıkılan binaların yüzde 96,69'u 1999 öncesi yapılar olduğunu tespit ettik. Devletimiz ilk andan itibaren sahadaydı. 524 bin vatandaş bölgeden tahliye edildi. Deprem bölgesinde yapılacak olan yeni konutlar zemir artı 3-4 katı değişmeyecek. Bundan sonraki çalışmalarımızı bilimin ve kültürün ışığında yapıyoruz. Vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli yuvalarına kavuşturma heyecanıyla çalışıyoruz.

"405 BİN AFET KONUTU İNŞA EDİLECEK"

Toplamda 405 bin afet konutu inşa edilecek. 21 bin konut için sözleşme yapıldı. Bunları yaparken de şehrin en kıymetli yerlerinde tasarlıyoruz. Adıyaman Örenli'de çok uygun bir zeminde İslahiye ve Nurdağı'nda İskenderun'da sağlam yerleşim alanlarını belirleyip, kentsel tasarımlarımızı yürütüyoruz.