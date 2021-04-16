Bakan Koca'nın ikna ettiği öğretmen aşısını oldu

Ankara’da bir Anaokulu öğretmeni aşı olmak istememesi üzerine, kızı devreye girerek sosyal medyada, “Annem anaokulu öğretmeni. İstese tam şu an aşı olabilir. Ama istemiyor. İstememesinin hiçbir gerekçesi yok sadece inat. Bu insanları hiçbir ikna timiyle ikna edemezsiniz. Biz evlatları olarak edemiyoruz. Lütfen bu insanlarla boşa zaman kaybetmeyelim, isteyen olsun. Yaş ve meslek grubu belirtmeksizin aşı haklarını herkese açalım. Olmak isteyen olsun böyle daha hızlı aşılama yapabiliriz diye düşünüyorum” paylaşımı ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yardım istedi.

Paylaşımın ardından Bakan Koca aileye ulaşarak öğretmeni ikna etti ve aşılama yapıldı.

BAKAN KOCA: RAMAZAN DÖNEMİNDE ÖĞRETMENLERİMİZİN AŞILAMALARINI TAMAMLAMAK İSTİYORUZ

Aşılamanın ardından telefonda anaokulu öğretmeni ile görüşen Bakan Koca, “Biliyorsunuz öğretmen arkadaşlarımızın tamamını bu ramazan döneminde aşılamalarını tamamlayalım istiyoruz. Çünkü devamında ilkokul ve okul öncesi dönemin eğitimini sürdürmekte ısrarlıyız. O nedenle aşı sorununu çözelim istiyoruz. Böyle bir sorunun olduğu söylenince yaptırmamak için sebep olmamalı ve gerekiyorsa görüşelim dedim.” şeklinde konuştu.

''MEĞER İKNA EKİBİ SAĞLIK BAKANIMIZMIŞ''

Genç kız ise o anları cep telefonuyla kayda alıp, "Meğer ikna ekibi sağlık bakanımızmış" sözleriyle Twitter'da paylaştı. Bakan Koca, genç kızın tweet'ine ise

şu cevabı verdi: ''Öncesinde sizin de katkınız az değil. Annenizin aşı olmayı kabul etmesinden hepimiz mutluyuz."