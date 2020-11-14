Bakan Koca'dan vatandaşlara son dakika uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarının ardından sosyal medya hesabından sık sık uyarılarda bulunmaya devam ediyor.
Maskenin doğru kullanımı konusunda bir uyarıda bulunan Bakan Koca, şu açıklamayı yaptı:
Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın.
Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın. pic.twitter.com/143ht7wMG7— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 14, 2020
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