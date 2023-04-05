Bakan Koca'dan teşvik ek ödemesi müjdesi

Bakan Koca'nın paylaşımını şu şekilde;

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, teşvik ek ödemesi konusunda beklenen uygulamayı getiriyor ve afet bölgesinde görevli aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarımızın ekonomik şartlarını yeniden düzenliyor. Yeni yönetmelik hayırlı olsun.