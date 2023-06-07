Bakan Koca'dan SMA açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SMA hastalığı konusunda son derece hassas olduklarını söyleyen Koca, "Bu hastalığın istismar aracı olarak kullanılmasına tahammülümüz yok. SMA Bilim Kurulumuz var. Faydası ispat edilmiş olan ilacın temini sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da yeni bir hastane kuruyoruz"

SMA Bilim Kurulu'nun gen terapisinin kimlere uygulanabileceğini, hangi hasta grubunda kullanılabileceğini belirlediğini anlatan Koca, şöyle devam etti: "Etkili olduğu bir hasta grubu var. Uygulanmak üzere planımızı yaptık. Yakında uygulamaya geçecek. Ayrıca bu konuda önemli bir gelişme var. Nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul’da yeni bir hastane kuruyoruz. Bu hastane hücre ve gen terapilerinin uygulanmasına özel olacak. Hastane ile aynı kampüste bir de hücre ve gen tedavisinde kullanılan ilaçları üretecek tesis bulunacak. Böylelikle ilacı kendimiz üretip tedaviyi de kendimiz uygulayacağız."