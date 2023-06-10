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Bakan Koca'dan patlamaya ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Makine ve Kimya Endüstrisine (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Makine ve Kimya Endüstrisine (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin, "İlk ambulansımız olay yerine patlamadan 9 dakika sonra ulaşmış; toplam 4 ambulans, 2 UMKE timi ile 18 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Beş can kaybı dışında yaralımız bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"Elmadağ'da bir fabrikada meydana gelen patlamada 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İlk ambulansımız olay yerine patlamadan 9 dakika sonra ulaşmış; toplam 4 ambulans, 2 UMKE timi ile 18 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. 5 can kaybı dışında yaralımız bulunmamaktadır. Allah benzer kazalardan korusun."

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