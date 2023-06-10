Bakan Koca'dan patlamaya ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Makine ve Kimya Endüstrisine (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin, "İlk ambulansımız olay yerine patlamadan 9 dakika sonra ulaşmış; toplam 4 ambulans, 2 UMKE timi ile 18 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Beş can kaybı dışında yaralımız bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"Elmadağ'da bir fabrikada meydana gelen patlamada 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İlk ambulansımız olay yerine patlamadan 9 dakika sonra ulaşmış; toplam 4 ambulans, 2 UMKE timi ile 18 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. 5 can kaybı dışında yaralımız bulunmamaktadır. Allah benzer kazalardan korusun."