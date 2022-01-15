Bakan Koca'dan önemli aşı çağrısı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı randevusu alıp ancak yaptırmayanlara çağrıda bulundu. Bakan Koca, "Randevusunu alıp, yaptırmadığınız aşı sizi korumaz. Aşılarınızı lütfen ertelemeyin" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı randevusu alıp ancak yaptırmayanlara çağrıda bulundu. Bakan Koca, "Randevusunu alıp, yaptırmadığınız aşı sizi korumaz. Aşılarınızı lütfen ertelemeyin" dedi.
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