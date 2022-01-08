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Bakan Koca'dan Omicron uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Omicron varyantı uyarısı geldi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni varyanta bağlı Covid-19’u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Omicron varyantı uyarısı geldi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni varyanta bağlı Covid-19’u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun" dedi.

 

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