Bakan Koca'dan normalleşme açıklaması

Normalleşme adımları konusunda bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" dedi.

17 Şubat'ta Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınında hafta sonu uygulaması başta olmak üzere sokağa çıkma sınırlamalarının, illerdeki vaka ve aşılama gibi kriterlere göre 1 Mart'tan itibaren aşamalı olarak kaldırılacağını duyurmuştu. Gözlerin çevrildiği tarihle ilgili yeni açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

"YERİNDE KARAR DÖNEMİ İLE KADEMELİ NORMALLEŞECEĞİZ"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde valilerimiz başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarıyla başlayacak."