Bakan Koca'dan mutasyonlu virüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu vaka oranının yüzde 75’e yükseldiğini belirtip, “Bütün illerde mutasyon var ortalama yüzde 75. Ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu” dedi. Koca, teravih namazlarının tedbirler alınarak kılınacağını açıkladı.

Bakan Koca, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Koca, Biontech aşısıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Biontech aşısı birkaç gün içinde başlayacak. Lojistik tamamlandı. Şuan 2.8 milyon geldi. Birkaç hafta içinde 4 bucuk milyona tamamlamış olacağız. Sırası gelen Biontech aşısı olmak istemiyorum dediğinde yaptırmama hakkı olacak."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

''Mutasyonla ilgili her geçen gün artıyor ve ağırlıklı şu an mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75 ulaştı. Bunun yüzde 50 ila 95 arası değiştiğini görülüyor.

Bunun dışında da ülkemizde ağırlıklı olarak İngiliz mutantı söz konusu. Var olan virüsün yerine İngiliz mutantı geçti. Bu varyantın en önemli özelliği bulaştırıcılığının çok yüksek olması.

AK PARTİ KONGRELERİ

''Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim. Bugüne kadar Bilim Kurulu üyelerimiz dahil olmak üzere kapalı ortamlarda virüsün bulaştığını biliyoruz. Bu bilgilendirme de bir değişiklik söz konusu değil dolayısıyla herkesin bu mücadelede üzerine düşen sorumluluğun gereğini yapması gerektiği kanaatindeyim. Burada bir ayrıcalık çıkarma hikayesini oluşturmanın doğru olmaz.

Öte yandan Koca, teravih namazlarının tedbirler alınarak kılınacağını açıkladı.