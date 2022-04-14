Bakan Koca'dan "maske" açıklaması: En önemli toplantı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi ziyaretlere bulunmak ve şehirde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Koca, haftaya Bilim Kurulu toplantısında önemli kararların alınacağını duyurdu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"Salgının ağır yükü üzerimizden kalkarken gündemimiz de değişti. Vatandaşımızın sağlık hizmetini en iyi koşullarda alması için gayret gösteriyoruz. Sakarya da bizim için sağlık konusunda önemli bir şehrimiz. Şuan 1776 yataklı hastanelerimiz olmak üzere 9 yatırımımız devam ediyor. Sakarya Şehir Hastanesi önümüzdeki yıl tamamlanacak. Sakarya'da toplam yatak sayısını 900'lerden 2 binlere çıkardık."

"19 ilde yatan hasta sayısı sıfır"

"Salgın etkisini azaltmaya başladı. Özellikle sıfır vaka olan, sıfır yoğun bakım olan illerimiz olmaya başladı. Şuan 19 ilimizde yoğun bakımdaki hasta sayısı sıfır. Her geçen gün bunun arttığını görüyoruz. Geçen yıl maskeli bu son yazımız olacak demiştim. O dönem inanan çok olmadı. Bahar geldi ve o yaza giriyoruz. En kötü günlerimiz geride kaldı endişe etmeyiniz diye konuşmam olmuştu. O dönemde de ilim insanları arkadaşlarımız olmak üzere endişeyle yaklaştılar. Yine tekrar ediyorum, en kötü günlerimiz geride kaldı."

Maske kararı gelebilir

"Bilim Kurulu haftaya toplanıyor. En önemli toplantılarımızdan biri olacak. Maske başta olmak üzere alınacak kararlar olacak. Okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere."