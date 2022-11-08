Bakan Koca'dan Kovid uyarısı: Yeniden artışa geçebilir

Türkiye'de 3-16 Ekim haftasında 34 bin 204 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.

Kovid ile mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da yeni bir açıklama geldi. Aralık ayında Kovid vakalarında artış olabileceğini söyleyen Koca, "Tedirgin olmaya gerek yok" dedi.

Risk grubundaki kişilere hatırlatma aşısı olması çağrısı yapan Koca, kalabalık ortamlarda maske takılması gerektiğini söyledi.