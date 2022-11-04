AjansHaber.com.tr Gündem Bakan Koca'dan İzmir'deki depreme ilişkin açıklama

Bakan Koca'dan İzmir'deki depreme ilişkin açıklama

Bakan Koca, "4,9 şiddetindeki depremde güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı. Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor" ifadelerini kullandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmadığını, panik sebebiyle olumsuz etkilenen 64 kişiden biri ağır 7 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de yaşanan, büyük bir paniğe yol açan 4,9 şiddetindeki depremde, güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı. Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Arkadaşlarımız görev başında. Çok geçmiş olsun."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
TUA'dan Çin roketi açıklaması
Kendi yıktığı duvarın altında kaldı!
Yeni tutarlar belli oldu, trafik cezalarına dikkat
Korkusuz ve Sözcü'de deprem!
Bakan Soylu: Yarın tatbikat yapacağız
KYK faizleri siliniyor! Teklif TBMM'den geçti!
Anayasa görüşmeleri başlıyor