Bakan Koca'dan İstanbul'daki hastenelere ilişkin açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki Cerrahpaşa Hastanesi ve İstanbul Kağıthane Devlet Hastanelerinin taşınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Kağıthane Hastanesinin Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşınarak hizmete devam edeceğini bildirdi.



Ülke genelindeki sağlık tesislerinin depreme dayanıklılığı konusunda çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Koca, konuşmasına şu şekilde devam etti:

''İstanbul Kağıthane Devlet Hastanemiz, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanemize taşınarak hizmete devam edecektir. Taşınma işlemi ise birkaç gün içinde tamamlanacaktır. Benzer çalışmalarımız devam edecektir ve bu taşınma durumlarına, ilgili hastanelere ilişkin de sizleri bilgilendirme çabası içinde olacağız. Ayrıca bildiğiniz gibi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve İstanbul Tıp Fakültesi hastaneleri için de hem hizmetin devamı hem kıymetli bilim insanlarımızın hizmeti devam ettirmelerini sağlamak için bir gayret ve çaba içindeyiz. Bununla ilgili de son durumu önümüzdeki birkaç gün içinde açıklamaya gayret ediyor olacağız. Vatandaşlarımızın, bu dönemde tedirgin olmamasını ve bu anlamda açıklamaları dikkatle takip etmelerini önemsiyorum. Bu anlamda vatandaşlarımızın şu an tedirgin olacağı bir durumun söz konusu olmadığını, özellikle belirtmek istiyorum." şeklinde konuştu.