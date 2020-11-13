Bakan Koca'dan İstanbul uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tekirdağ Şehir Hastanesinin açılış töreninde yaptığı konuşkada, "Talebimiz, her vatandaşımızın istisnasız tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı vermesidir. Bunu bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum, kul hakkı olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle eşinin, dostunun hakkını koruyan, tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Koca, "Ülke genelinde farklılıklar olsa da özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma hızının arttığını görüyoruz." diye konuştu.