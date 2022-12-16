AjansHaber.com.tr Gündem Bakan Koca'dan ilaç açıklaması!

Bakan Koca'dan ilaç açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik. Mesajımız net: Vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz" dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik. Mesajımız net: Vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz" dedi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Asgari ücret komisyonu toplantısı bitti
Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası
Kira Fiyatları | AjansHaber Soruyor!
İSPARK otopark ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı
EGEDES projesi Özbek heyete tanıtıldı
Şanslı gazeteci!
Ankara'nın sembol mekanları | Gençlik Parkı