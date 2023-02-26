Bakan Koca'dan içme suyu ile ilgili açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Gaziantep İslahiye Devlet Hastanesi’nde basın açıklaması yaptı.

Bakan Koca, deprem bölgesinde halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir salgın hastalığın bugün itibarıyla saptanmadığını bildirdi.

"Gaziantep genelinde can kaybımız 3 bin 897'ye ulaştı"

Koca, "Bugün Osmaniye, Nurdağı ve Islahiye’de çalışmaları yerinde inceledik. 6 Şubat ve sonrasında birbirini izleyen depremler sebebiyle İslahiye’de 1347, Nurdağı’nda 2 bin 170 vatandaşımız hayatını kaybetti. Gaziantep genelinde can kayıplarımız 3 bin 897’ye ulaştı. Osmaniye’de 993 hayat kaybettik. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbimiz yakınlarına sabır, metanet versin. Yaralılarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

"Çadır kentlerde kurulan acil müdahale ünitelerinin sayısı 16"

Bakan Koca açıklamasında, "Gaziantep’te 16 Devlet Hastanemiz, 1 Üniversite Hastanemiz, 2 Toplum Sağlığı Merkezimiz, 167 Aile Sağlığı Merkezimiz, sayısı 51’i bulan 112 İstasyonlarımız ve 104 Sağlık Evimiz halen hizmet vermektedir. Sağlık hizmetinde boşluğa meydan vermemek amacıyla 2’si İslahiye’de, 1’i Oğuzeli’nde, 1’i Nurdağı’nda olmak üzere toplam 4 Sahra Hastanesi kurulmuştur. Çadır kentlerde kurulan Acil Müdahale Ünitelerinin sayısı 16’dır." ifadelerine yer verdi.

"İl genelinde 627 eczane aktif olarak hizmet veriyor"

Koca, "Gaziantep’te, il genelinde, 627 eczane aktif olarak hizmet vermektedir. Afet bölgesinde 2 mobil eczane ile 2 Sahra Eczanesi depremzede vatandaşlarımıza ilaç ve eczacılık hizmeti sunmaktadır. İslahiye ilçesindeki 19 eczane ile Nurdağı ilçesindeki 11 eczane, maalesef hizmet verememekte. Bu iki ilçede, İslahiye ve Nurdağı’nda 1’er çadır eczane açılmıştır. Ayrıca sahra hastanelerimizde müdahale çadırlarımızda eczane hizmeti verilmektedir.

Geride kalan 20 günde Gaziantep’te verilen, çoğu halen devam eden sağlık hizmetlerimiz hakkında sizlere bazı bilgiler sunmak istiyorum. Her şeyden önce, Gaziantep’teki sağlık profesyoneli sayısının bu süreçte 11.490’a kadar ulaştığını bilmenizi arzu ederim." açıklamasında bulundu.

İçme suyuyla ilgili açıklama

Bakan Koca bölgedeki içme suyuyla ilgili de bilgileri verdi. Koca, "Bu bilgiler ışığında, ısrarla vurgulamak isterim: Gaziantep’te, Nurdağı ve Islahiye haricinde şehir merkezindeki şebeke suyu içme suyu olarak kullanılabilir. Gaziantep’te Nurdağı ve Islahiye’de şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmamalıdır. Suyu hayat bildik, hep öyle bilelim. Su şimdi hastalıklara yol açmasın.

“Salgın hastalık” riski gibi kritik bir konu maalesef toplumun ruh halini dikkate almayacak bir üslup ve tarzla da dile getirildi. Yetkili merci olarak yaptığımız açıklama çok nettir. Tüm sağlık tesislerimizde, İZCİ sistemi üzerinden “Sendromik Sürveyans” etkin bir şekilde takip edilmektedir, halk sağlığını tehdit edecek bir durum bugün itibarıyla saptanmamıştır.

Halk sağlığı, belirttiğim gibi, her birimize sorumluluk yükleyen bir konudur. Depremden etkilenmiş diğer şehirlerimiz gibi, Gaziantep ve Osmaniye’de de açıklanan tüm tedbirlere muntazam bir şekilde uyulmalıdır." diyerek sözlerini noktaladı.