Bakan Koca: 2 ilçe hariç iki afet şehrinde içme suyu kullanılabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye ile Nurdağı ve İslahiye hariç Gaziantep'te, şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılabileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, afet bölgelerindeki içme suyuna ilişkin, "Yapılan ölçüm ve analizlere göre Osmaniye'de şebeke suyu içme suyu olarak kullanıma elverişlidir. Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında, aynı şekilde Gaziantep'te, şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygun. Gerekli duyurular valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılıyor" ifadelerini kullandı.