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Bakan Koca'dan gençlere çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Sevgili gençler. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, SADECE 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz" dedi.

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