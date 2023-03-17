Bakan Koca'dan depremzede hastalara ilişkin açıklama
Bakan Koca, 9 bin 881 depremzede hastanın tedavisinin devam ettiğini ve 1.834 hastanın yoğun bakımda olduğunu bildirdi.
Bakan Koca, 9 bin 881 depremzede hastanın tedavisinin devam ettiğini ve 1.834 hastanın yoğun bakımda olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "En çok hasta bulunan iller; Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep ve Antalya’dır. Her bir hastamıza tekrar şifa diliyorum. İyileşmeleri için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
9.881 depremzede hastamızın tedavisi yatırıldıkları hastanelerde halen devam ediyor. 1.834 hastamız yoğun bakımda. En çok hasta bulunan iller; Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep ve Antalya’dır. Her bir hastamıza tekrar şifa diliyorum. İyileşmeleri için elimizden geleni yapıyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 17, 2023
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