Bakan Koca'dan depremzede hastalara ilişkin açıklama

Bakan Koca, 9 bin 881 depremzede hastanın tedavisinin devam ettiğini ve 1.834 hastanın yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "En çok hasta bulunan iller; Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep ve Antalya’dır. Her bir hastamıza tekrar şifa diliyorum. İyileşmeleri için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.