Bakan Koca'dan deprem bölgesinde salgın hastalık açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Hamdolsun sağlık sistemimiz her yaralıya ulaşacak acil durum reaksiyonunu gösterebildi. 10 binlerce sağlık personelimiz görevini layıkıyla yerine getirerek milletimizin yarasını sarmaya devam ediyor.

Bölgede salgın hastalıkları düzenli olarak takip ediyoruz. Bulaşıcı hastalık saptanmamıştır. Döküntülü hastalıklar olarak 11 ilde stabil seyrettiği görülmüş ve Kahramanmaraş'ta bir su çiçeği hastası görülmüştür, karantinaya alınmıştır. Gaziantep ve Osmaniye'de Rota virüs enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören hastalarımız bulunmaktadır.

Grip benzeri hastalıklarda salgın oluşturacak durum saptanmamıştır. Afetlerden sonra görülebilecek salgın hastalıkları engellemek için broşürler hazırlanmış, ilaçlar bölgeye gönderilmiştir.

Hiçbir vatandaşımız yalnız değildir.



Valilik ya da kaymakamlıkların ''musluk suyu içilebilir'' duyurusuna kadar, içme ve diş fırçalama için ambalajlı sular tercih edilmelidir.



Köylerimize doktor, ilaç ve yardım malzemeleri ambulanslar ve UMKE araçlarıyla götürülüyor.