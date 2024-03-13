Bakan Koca'dan Bolulu vatandaşlara müjde!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'da vatandaşlarla buluşarak esnaf ziyaret etti.

Bakan Koca, AK Parti Bolu İl Başkanlığı önünde AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol ve AK Parti İl Başkanı Suat Güner ile partililer ve sağlık personeli tarafından karşılandı.

2 yeni hastane müjdesi

Bolu’ya iki yeni hastane müjdesi veren Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bir diğer hastanemiz ise kadın doğum çocuk hastanesi. Bununla ilgili, ayın 20’sinde, ihalesi yapılmış olacak. 47 bin metrekare, kapalı alanlı kadın doğum çocuk hastanesi. Bunun dışında, bizim Bolu’da özellikle ihtiyaç olarak gördüğümüz, talebin artmasıyla birlikte, yatak kapasitesini daha da arttırmamız gerektiğini biliyoruz. Bu çerçevede eski devlet hastanesinin olduğu yere, 150 yataklı ruh sinir hastanesiyle birlikte, ilave 600 yataklı şehir hastanesi konseptinde bir hastane çalışmamız var.

Dolayısıyla bin yatağın üzerinde olabilecek, eğitim ve araştırma hastanesi fonksiyonuyla hizmet verecek bir hastaneye sahip olmuş olacağız. Bunu geciktirmeden yapmak istiyoruz. Kadın doğum hastanesinin zaten ihalesi, haftaya aynı kampüste, dediğim 600 yataklı ilave hastaneyi planladık.