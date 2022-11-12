Bakan Koca'dan atama açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, personel alımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Niğde'de konuşan Bakan Koca, ilk etapta 42 bin 500 kişi alacaklarını, atamaların mülakatsız yapılacağını ifade etti.
Tıp fakültesi öğrencileriyle buluşmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Niğde'ye gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, "85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilana çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç ocak ayında ilana çıkacağız” dedi.
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