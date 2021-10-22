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Bakan Koca'dan aşı çağrısı: Hiçbiri keşke olmasaydım demedi

Bakan Koca Twitter üzerinden yaptığı aşı çağrısında; "Aşılarını yaptırdığı halde Covid-19’a yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi. Lütfen aşınızı yaptırın." paylaşımında bulundu.

Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde;

"Aşılarını yaptırdığı halde Covid-19’a yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar Covid-19’u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen bugün aşınızı yaptırın."

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