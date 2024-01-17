Bakan Koca'dan artan solunum yolu enfeksiyonlarına ilişkin açıklamalar!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ülkemize mahsus değil

Son günlerde solunum yolu enfeksiyonuna bağlu hastalıklarda artış gözlemlendiği sorusu üzerine Koca, "İçinde bulunduğumuz kış aylarında, bilhassa virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülmektedir. Bu artışlar, ülkemize mahsus değil. Kış aylarının sürdüğü diğer ülkelerde durum benzer şekilde. Mevsim şartları nedeniyle beklenen sonuç bu olduğu için, endişe edilecek bir durum yok." dedi.

En fazla artış İstanbul'da

Yoğun bakım doluluk oranının yüzde 72'ye yükseldiğini belirten Koca, "geçen yıla göre bir miktar artış var. İstanbul’ da ise yoğun bakım doluluk oranı yaklaşık yüzde 83. En fazla artışın olduğu il İstanbul. İstanbul’daki bu artıştan dolayı yatak sayılarını artırarak, sağlık çalışanlarımızın da yoğun çabalarıyla bu süreci sorunsuz atlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.