Bakan Koca'dan anlamlı paylaşım!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanelerinde bugüne kadar 235 bin hastaya hizmet verildiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanelerinin her birini 1008 odalı ve tek yataklı olarak teslim aldıklarını belirtti.

Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanelerimizin her birini 1008 odalı ve tek yataklı olarak teslim aldık. Bugüne kadar 235 bin hastamıza hizmet vermiştir. YATACAK YERİMİZ DE, VERECEK CEVABIMIZ DA VAR. Milletimizin hizmetindeyiz. pic.twitter.com/9QZADPjwPj — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 2, 2021

Bu hastanelerde bugüne kadar 235 bin hastaya hizmet verildiğini vurgulayan Koca, "Yatacak yerimiz de verecek cevabımız da var. Milletimizin hizmetindeyiz." ifadesini kullandı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin "sadece 246 yatakla hizmet verdiğine, daha çok yurt dışından sağlık turizmi amacıyla gelen hastalara bakıldığına" yönelik duyumlar aldığını söylemişti.