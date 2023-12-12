Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!

Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için hastaneye gelen Koca, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bitmez'in kalbinin durduğunu, Meclis'te tekrar canlandırmak için çalışma yapıldığını bildiren Koca, şunları kaydetti:

"20 dakikalık zaman diliminde Bilkent Şehir Hastanemize nakli sağlandı. Bu canlandırma devam edildi ve 20 dakika kadar sonra, hastaneye geldikten sonra anjiyosu planlandı. Yapılan anjiyo ile iki ana damarının tam tıkalı olduğu görüldü. Devamında yapılan müdahale sonrası sonuç alınamayınca kalp akciğer pompasına bağlandı. Şu an hastamız, kendilerini de ziyaret ettim, kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor. Durumu son derece kritik ve ciddi. Arkadaşlarımız, bütün ekipler bir arada yakın takip ediyorlar."