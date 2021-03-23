Bakan Koca vakaların en çok arttığı iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak son hafta 100 bin nüfusta koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı ve azaldığı illerimizi paylaştı.

VAKA SAYISININ EN ÇOK ARTTIĞI İLLER

Koca'nın açıklamasında yer alan ifade şu şekilde:

"Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan oldu.

EN ÇOK AZALMANIN GÖRÜLDÜĞÜ İLLER

En çok azalan illerimiz ise Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir."