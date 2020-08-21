AjansHaber.com.tr Sağlık Bakan Koca test sayısını verip uyardı

Bakan Koca test sayısını verip uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgın sürecinin başladığından bu yana yapılan test sayısına dikkat çekti ve "Test sonucu pozitifse asıl zorluk izole hayatla başlıyor." dedi.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından bugün yaptığı uyarı paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Dün 92.301 yeni test yaptık. Sürecin başından bu yana yaptığımız toplam test sayısı 6.061.390. Genizden sürüntü örneği vermenin kolay olmadığını milyonlarca insan biliyor. Dilinizi çıkarıp, a demeniz gibi değil. Fakat test sonucu pozitifse asıl zorluk izole hayatla başlıyor." dedi.

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