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Koca: Son bir ayda hastaların 40,1'i gençler

Sağlık Bakanı Koca, "Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i, 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişenlerin de yüzde 11'i bu yaş grubundan." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'inin 20-40 yaş aralığındaki gençler olduğuna dikkati çekerek, "Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı." uyarısında bulundu. 

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da yüzde 11'i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı gücümüz birlikte tedbir."

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