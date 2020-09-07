Koca: Son bir ayda hastaların 40,1'i gençler
Sağlık Bakanı Koca, "Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i, 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişenlerin de yüzde 11'i bu yaş grubundan." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'inin 20-40 yaş aralığındaki gençler olduğuna dikkati çekerek, "Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı." uyarısında bulundu.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da yüzde 11'i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı gücümüz birlikte tedbir."
Son bir ayda Koronavirüs’e yakalanan 100 kişiden 40,1’i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da %11’i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı GÜCÜMÜZ BİRLİKTE TEDBİR.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 6, 2020
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