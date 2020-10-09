Bakan Koca: Salgının yayılma hızı kesildi

Koca, "Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik. Hedefimiz günbegün hasta sayısını azaltmak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son duruma ilişkin incelemelerde bulunmak için gitti Adana'da açıklama yaptı. Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik. Hedefimiz günbegün hasta sayısını azaltmak."