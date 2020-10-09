AjansHaber.com.tr Gündem "Salgının yayılma hızı kesildi"

Bakan Koca: Salgının yayılma hızı kesildi

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüste son duruma ilişkin önemli bilgiler verdi.

Koca, "Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik. Hedefimiz günbegün hasta sayısını azaltmak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son duruma ilişkin incelemelerde bulunmak için gitti Adana'da açıklama yaptı. Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik. Hedefimiz günbegün hasta sayısını azaltmak."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Köylüler füze sanıp ihbarda bulunmuştu
Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptı, İBB sahiplendi
Kalfa Adem ihale ağasını dönüştü
Diyanet'e 5 bin personel alınacak!
"Sorunu çözdük" dedi Kadıköy'ü sel bastı
Dikkat dağıtıcı ve riskli
Akşener'in danışmanına gözaltı