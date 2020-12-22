Bakan Koca paylaştı: 4 ilde vaka sayısı azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ İl Sağlık Müdürleriyle görüştü.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Koca, "Günlük vaka düşüşlerimiz devam ediyor. Bu durum hastane ve yoğun bakım yüklerine de yansıyor" dedi.

Vefat sayılarında da etkisinin görülmesini beklediklerini açıklayan Koca, "Filyasyon ekiplerimiz temaslı taramasını kesintisiz sürdürüyor" dedi.

Fahrettin Koca, salgınla mücadelede dayanışma çağrısı yaparak "Ara vermeden mücadeleye devam; birlikte kazanacağız" mesajını paylaştı.

BURSA, KONYA, KAYSERİ, TEKİRDAĞ illerimizde salgının seyri ile ilgili tedbirleri ele aldık. Günlük Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyum netice veriyor. Mücadeleye ısrarla devam edelim. pic.twitter.com/YF3K6E2utk — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 21, 2020

4 ilde vaka sayılarında düşüş

Bursa'da günlük vaka sayısında son bir hafta içinde yüzde 50 düşüş oldu. Yatak doluluk oranı yüzde 55, yğun bakım doluluk oranı ise yüzde 73 seviyelerinde.

Konya'da vaka düşüşü yüzde 50, yatak doluluğu yüzde 52, yoğun bakım dolululuğu ise yüzde 66 seviyelerine geriledi.

Kayseri'de de vakalar azalıyor. Yüzde 35 seviyelerinde vaka sayısının düştüğü kentte, yoğun bakım doluluğu yüzde 67.

Tekirdağ'da da tedbirler sonuç gösterdi. Vakalar yüzde 60 seviyesinde azaldı.