Bakan Koca: Özel hastanenin faaliyeti durduruldu, hastalar sevk edildi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur'' ifadelerini kullanarak, yoğun bakım hastasının şiddet gördüğü özel hastanenin, faaliyetinin durdurulduğunu bildirdi. Hastalar başka sağlık kuruluşlarına sevk edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat'ta yoğun bakım hastasının şiddet gördüğü özel hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Yoğun bakım servisinde bir hastanın, çalışanlarca maruz kaldığı şiddet, kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur."
Tokat'ta faaliyeti durdurulan özel hastanedeki hastalar başka sağlık kuruluşlarına sevk edildi.
Kentte bir hastanın şiddet gördüğü özel hastanenin faaliyetine incelemelerin ardından Sağlık Bakanlığınca ara verilmesiyle ilgili karar, hastane yetkililerine tebliğ edildi.
Tebliğin ardından hastanede tedavi gören yaklaşık 30 hasta, ambulans ve özel araçlarla kentteki hastaneler ile evlerine gönderildi.
Bu arada, hastane bahçesinde bekleyişi süren çalışanlar, “İşimizi geri istiyoruz” sloganı attı.
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