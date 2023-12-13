Bakan Koca: Milletvekili Bitmez’in durumu düne göre daha ciddi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu’nda, kürsüde konuştuğu sırada rahatsızlanarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Bakan Koca, Bitmez’in durumunun düne göre daha ciddi olduğunu belirterek, "Sizin de bildiğiniz gibi TBMM’de rahatsızlanarak Bilkent Şehir Hastanesine getirdiğimiz milletvekilimiz Hasan Bitmez’i yakından takip ediyoruz. Solunum ve kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumunun düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebiliriz" dedi.