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Bakan Koca: Milletvekili Bitmez’in durumu düne göre daha ciddi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’i ziyaret etti. Bakan Koca, "Genel durumu düne göre daha ciddi" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu’nda, kürsüde konuştuğu sırada rahatsızlanarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Bakan Koca, Bitmez’in durumunun düne göre daha ciddi olduğunu belirterek, "Sizin de bildiğiniz gibi TBMM’de rahatsızlanarak Bilkent Şehir Hastanesine getirdiğimiz milletvekilimiz Hasan Bitmez’i yakından takip ediyoruz. Solunum ve kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumunun düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

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